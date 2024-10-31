В Ногинске в 2025 году откроют многопрофильную поликлинику необычной архитектуры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Многопрофильная поликлиника в футуристическом стиле на 500 посещений в смену появится в Ногинске в следующем году. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Поликлинику возводят в микрорайоне Заречье на улице 2-я Глуховская. Это будет трёхэтажное здание в форме овала с выступающими блоками. Внутри – уютный дворик. Медучреждение оснастят современным оборудованием. Лечиться и обследоваться в нём смогут более 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сдать поликлинику планируют в декабре будущего года, а открыть – в марте 2026-го. Сейчас готовность объекта составляет 20%.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство новой поликлиники в Ногинске крайне необходимо. Сейчас взрослое население прикреплено к двум медучреждениям, которые находятся в 7,5 км друг от друга. При этом одно построено 100 лет назад и уже не соответствует современным требованиям.
Дети получают медуслуги в поликлинике, расположенной в приспособленном здании. Например, там нет рентген-кабинета, клинико-диагностической лаборатории, дневного стационара, кабинета эндоскопических исследований.
Во взрослом и детском подразделениях появятся отделения неотложной помощи, включая инфекционные кабинеты. Предусмотрены фильтр-боксы, отдельные входы для разных потоков пациентов.
Сейчас завершают строительство цокольного этажа и уже приступили к возведению вертикальных конструкций первого этажа, –
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сдать поликлинику планируют в декабре будущего года, а открыть – в марте 2026-го. Сейчас готовность объекта составляет 20%.
«В каждом муниципальном образовании, в том числе в Ногинске, важное значение имеет модернизация здравоохранения, особенно первичное звено. Рассчитываем, что строители не подведут, и через год и месяц мы сможем сдать новую поликлинику. Надеемся, что и качество отделки, и новое оборудование будут на самом высоком уровне. Параллельно со строительством активно ищем врачей», – сказал губернатор.Он напомнил, что в Балашихе сейчас по президентскому проекту строится областная больницу на более чем 1 тыс. коек. Её должны сдать в 2027 году. Туда также привлекут на работу лучших врачей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство новой поликлиники в Ногинске крайне необходимо. Сейчас взрослое население прикреплено к двум медучреждениям, которые находятся в 7,5 км друг от друга. При этом одно построено 100 лет назад и уже не соответствует современным требованиям.
Дети получают медуслуги в поликлинике, расположенной в приспособленном здании. Например, там нет рентген-кабинета, клинико-диагностической лаборатории, дневного стационара, кабинета эндоскопических исследований.
«У нас большой износ всех зданий поликлиник, поэтому назрела необходимость в строительстве современного медучреждения. Благодаря губернатору и его команде родился такой уникальный проект. Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену для взрослого населения и на 150 – для детей. Между этими подразделениями будет диагностический блок. Любой сможет пройти все обследования, не выходя из здания», – поделилась планами главврач Ногинской больницы Сильвия Парастаева.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во взрослом и детском подразделениях появятся отделения неотложной помощи, включая инфекционные кабинеты. Предусмотрены фильтр-боксы, отдельные входы для разных потоков пациентов.
«Также в поликлинике разместятся кабинеты кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, лоров, офтальмологов, гематологов, нефрологов, хирургов, травматологов и других. В поликлинике предусмотрен дневной стационар для взрослых на 18 мест и для детей – на шесть мест», – добавила медик.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас завершают строительство цокольного этажа и уже приступили к возведению вертикальных конструкций первого этажа, –
«Это будет уникальное сооружение с необычной архитектурой – большое овальное здание с внутренним двором. Тут очень интересное объёмно-планировочное интерьерное решение. Таких конструкций в округе нет. Думаю, что поликлиника будет очень комфортной для посещения и взрослых, и детей», – отметил руководитель проекта в компании «ТрансДорСтрой» Евгений Ковалёв.Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения России» нацпроекта «Здравоохранение».
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Лора Луганская