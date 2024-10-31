Губернатор Воробьёв передал 77 новых «скорых» в муниципалитеты Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В подмосковных муниципалитетах будут работать ещё 77 новых машин скорой помощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на открытую в марте Ногинскую подстанцию СМП передать автомобили. Он поговорил с диспетчерами и медиками.
«Я приехал поблагодарить в вашем лице всю команду скорой медицинской помощи. Её значение сложно переоценить. Многие из вас работали во времена коронавируса. Тогда мы поняли, что скорая нуждается в усилении. Мы приняли программу, которая предполагает строительство современных подстанций со всем необходимым – тёплыми гаражами, комнатами отдыха, диспетчерскими. Стараемся создавать все условия и надеемся, что это поможет работе», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что пора задуматься о выплатах фельдшерам, врачам и водителям скорой помощи.
«У нас большой популярностью пользуется компенсация аренды жилья. Всё начиналось с врачей, потом были фельдшеры. Сейчас распространяем эту меру поддержки на учителей и воспитателей», – поделился планами губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
77 современных машин скорой помощи отправятся в Балашиху, Мытищи, Серпухов, Домодедово, Люберцы и другие муниципалитеты. Автомобили укомплектованы всем необходимым. По просьбе водителей каждое транспортное средство оснащено навигаторами и камерами заднего вида. В следующем году панируют закупить ещё 77 автомобилей.
Всего в подмосковном автопарке – 876 машин скорой помощи. За последние четыре года в регионе заменили почти 620 машин, в том числе более 60 реанимобилей. Они оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и современным прибором для сердечно-лёгочной реанимации LUCAS 2, с помощью которого можно провести массаж сердца.
«О востребованности аппарата LUCAS 2 нам рассказали сами работники скорой помощи. Мы увидели, что оказывать реанимационную помощь в машине при движении непросто. А этот аппарат развязывает руки», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все поступившие автомобили оснащены передовым медоборудованием, в том числе отечественным
«Многое, что есть в машинах, сделано с учётом пожеланий наших водителей и медиков. Нововведения этого года – вакуумные матрасы, которые раньше были только в реанимобилях, специальное оборудование для оказания помощи на месте ДТП в соответствии с международным стандартом и так далее», – рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
У каждой бригады имеется специальный планшет, куда приходят вызовы со всей информацией о пациенте. Они помогают с маршрутизацией.
«Ещё на планшетах появилась кнопка SOS. Если бригада чувствует опасность, она нажимает её. Информация попадает диспетчерам, и они незамедлительно связываются с нами, чтобы понять, какая нужна помощь – УВД или МЧС», – рассказал заведующий Купавенской подстанцией СМП, врач СМП Кирилл Каменский.В планшете есть и такая функция, как запрос на госпитализацию. Врачу нужно заполнить карту, внести в неё диагноз, параметры гемодинамики, и отдел медицинской эвакуации даст место в стационаре. Каменский также поблагодарил за программу страхования здоровья и жизни сотрудников скорой, назвав её важной и реально работающей.
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