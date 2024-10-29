Андрей Воробьёв поздравил волонтеров в Одинцово с Днем добровольца

Андрей Воробьёв (фото: Константин Семенец)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил пункт сбора гуманитарной помощи в городском округе Одинцово и поздравил волонтеров региона с Днем добровольца. Праздник отмечается 29 октября и Московская область является единственным в стране регионом, где для волонтёров был учреждён такой день, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Вы знаете, что у нас ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, и скажу, что без вас мы бы не справились. Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду Волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро», — сказал Воробьёв.В Подмосковье функционирует 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. С их помощью отправили уже более 7 тысяч тонн груза в новые субъекты РФ и приграничные регионы. В Одинцово в рамках программы «Доброе дело» отправлено свыше 1000 тонн для участников специальной военной операции и около 450 тонн для нужд местных жителей.
Фото: Константин Семенец
«Мы помогаем разным людям: и военным, и пожилым, и инвалидам, и всем, кто нуждается в помощи. Очень часто люди приходят к нам сами, предлагают свою помощь. Вот так и образовалось наше большое движение», — рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО «Волонтеры Подмосковья» Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.Губернатор наградил почётными грамотами координаторов регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Александра Шаповалова из Подольска и Данила Цыхановского из Наро-Фоминска за их вклад в оказание помощи людям во время аварий на тепло- и энергоснабжающих объектах.
Благодарственные письма получили председатель Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Забил Алекперов, а также добровольцы из Жуковского София Семечкина и Елизавета Фёдорова за их помощь пострадавшим в результате теракта в выставочном центре «Крокус Экспо».
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Дайана Хусинова