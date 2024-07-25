Губернатор Воробьёв поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ с тридцатилетием

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
45-ю бригаду спецназа ВДВ, сформированную 30 лет назад в подмосковной Кубинке на базе 901-го отдельного десантно-штурмового батальона и 218-го отдельного батальона спецназа, поздравил с юбилеем губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Хочу поздравить каждого из вас, всех членов ваших семей с днём образования воинского соединения, которое с первого дня и до настоящего времени решает самые серьезные задачи, связанные с защитой Отечества. Я горжусь, что на территории нашего Подмосковья находится такое подразделение», — сказал глава региона.Он также вручил награды военнослужащим. В частности, командир 45-й бригады, гвардии генерал-майор Вадим Паньков удостоился звания «Почётный гражданин Московской области». Кроме того, трое майоров, ефрейтор и старший сержант бригады, отличившиеся при выполнении боевых задач, получил из рук губернатора ордена «За доблесть и мужество».
Поздравить военных приехал также депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Бекхан Агаев. Вместе с губернатором они передали десантникам-спецназовцам необходимое снаряжение.
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