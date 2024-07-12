Боксёр Чеботарёв объяснил свой уход на фронт

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Чемпион мира по боксу россиянин Артём Чеботарёв заявил, что ушёл добровольцем на фронт по идейным соображениям.
«То, что сегодня происходит, — это реально, не какая-то там агрессия России, а наоборот. Тот Запад считает себя хищником, а хищник с пищей (как они думают) не договаривается. <…> Не быть трусами. Не бояться. <…> Лучше потерять всё, нежели свои принципы», — прокомментировал в беседе с RT Чеботарёв.
А обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал поступок актёра Сергея Селина, который отказался под камеры зачитывать монолог об «умирающей» России.
«Поступок настоящего русского патриота в исполнении Селина моментально вызвал широкий резонанс и одобрение общественности. Справедливости ради нужно обратить внимание на то, что среди творческой интеллигенции многие заняли патриотическую позицию», — отметил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.
Ранее сообщалось, что уголовное дело против актера Виталия Гогунского завели на Украине из-за поддержки артистом СВО.
Читайте также:
Призёры военно-спортивной игры «Победа» получили сертификаты суммой до 150 тысяч
Экспедиция «Союза Отцов» посетит Подмосковье
Уголовное дело против Виталия Гогунского завели на Украине
Мелисса Тимофеева