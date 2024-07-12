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Боксёр Чеботарёв объяснил свой уход на фронт

12 июля 2024, 15:39
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Чемпион мира по боксу россиянин Артём Чеботарёв заявил, что ушёл добровольцем на фронт по идейным соображениям.
«То, что сегодня происходит, — это реально, не какая-то там агрессия России, а наоборот. Тот Запад считает себя хищником, а хищник с пищей (как они думают) не договаривается. <…> Не быть трусами. Не бояться. <…> Лучше потерять всё, нежели свои принципы», — прокомментировал в беседе с RT Чеботарёв.

А обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал поступок актёра Сергея Селина, который отказался под камеры зачитывать монолог об «умирающей» России.



«Поступок настоящего русского патриота в исполнении Селина моментально вызвал широкий резонанс и одобрение общественности. Справедливости ради нужно обратить внимание на то, что среди творческой интеллигенции многие заняли патриотическую позицию», — отметил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее сообщалось, что уголовное дело против актера Виталия Гогунского завели на Украине из-за поддержки артистом СВО.

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#запад
#россия
#украина
#патриотизм
Армия России имеет тактические успехи в районах Евгеновки и Новоселовки Первой
Кимаковский: ВС РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой
12 июля 2024, 14:59

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские бойцы успешно продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, а также ведут активные бои на часовоярском, торецком и покровском направлениях в ДНР. Такие данные привел советник главы региона Игорь Кимаковский.
«На часовоярском и торецком направлениях на Дзержинск идет сосредоточение наших ресурсов, подвоз боеприпасов и выравнивается линия фронта, выкапываются фортификационные сооружения. Основные действия сейчас ведутся на покровском направлении», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, армия России активно продвигается в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, а также предпринимает активные действия в сторону Воздвиженки, и ведут успешные боевые действия между Яснобродовкой и Карловкой.

Кимаковский пояснил, что после краха ВСУ в Авдеевке противник не может серьезно обороняться на данном направлении, ввиду чего российские бойцы ежедневно продвигаются и освобождают территорию ДНР.

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В зоне СВО ликвидировали оперного певца, заслуженного артиста Украины Воронку
12 июля 2024, 14:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации украинского оперного певца и актера, заслуженного артиста Украины Игоря Воронку, который принимал участие в боевых действиях против РФ в составе ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на его супругу.
Уточняется, что Воронка был ликвидирован в бою против российских сил. При этом его тело не эвакуировали и оставили на поле битвы. Официально заслуженный артист Украины числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали иностранного наёмника на Сватовском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Стельмаховка. В районе населённого пункта Стельмаховка под огневой удар российских войск попала группа украинских солдат. Среди них был англоговорящий наёмник, который был тяжело ранен.

Иностранец в течение получаса ещё выходил в радиоэфир на открытых частотах и просил эвакуировать его. Не дождавшись помощи, наёмник скончался от полученных ранений.

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ВСУ меняют военных на экс-заключенных женщин под Николаевым и Херсоном
Подполье: ВСУ заменяют военных заключенными под Николаевым и Херсоном
12 июля 2024, 14:03

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинское командование заменяет военных ВСУ на заключенных, в том числе женщин, в Николаевской и Херсонской областях. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«С Николаевской и Херсонской области переместили ВСУшников, предположительно в Харьковскую и Сумскую область, а на их место привезли зеков и зечек», — рассказал Лебедев.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что более 10 тыс. украинок выполняют боевые задачи непосредственно на передовой. При этом замминистр обороны страны Наталья Калмыкова сообщала, что службу в рядах ВСУ проходят более 67 тыс. женщин. Большая часть из них служит в санитарных частях либо осуществляет удаленное управление дронами.

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#нато
#днр
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Сальдо: ВСУ прекратили попытки высадки крупных сил на левом берегу Днепра
12 июля 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

После провала в Крынках ВСУ больше не пытаются большими силами высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В разговоре с ТАСС глава региона назвал операцию украинских военных в Крынках авантюрой. Он напомнил, что после прорыва Каховской ГЭС ВСУ пытались закрепиться в районе этого населённого пункта, который к тому времени уже покинули жители. 20 февраля, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Крынок занимавший на тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу сообщил, что за год украинские войска потеряли там около 3,4 тысяч человек убитыми. Фактически, под Крынками была поставлена точка в украинском контрнаступлении, отметил он.

Владимир Сальдо подчеркнул, что после потери этого населённого пункта украинские войска значительно сбавили активность и больше не пытаются десантировать на левый берег сколько-нибудь значительные силы. Боевые действия теперь переместились на острова в дельте Днепра, добавил он.

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#сергей шойгу
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#всу
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Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow
The Telegraph: Зеленскому не давали согласия применять Storm Shadow против РФ
12 июля 2024, 13:42

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Великобритания не давала Украине разрешения наносить удары по территории России при помощи ракет Storm Shadow, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) видео со встречи с британским премьер-министром и заявил о том, что получил разрешение использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России. Глава правительства за вечер до этого сообщил, что Украина вправе сама распоряжаться переданным западными странами оружием.

Тем не менее, в Великобритании обеспокоены тем, что ВСУ могут использовать поставляемое оружие для ударов вглубь России. В пресс-службе парламента опубликовали информацию о том, что Британия не давала разрешения на применение дальнобойных ракет. Для получения одобрения подобных действий требуется также согласие Франции, совместно с которой производится Storm Shadow.

Сейчас дальность поражения ракет составляет 250 км.

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#ракеты
#британия
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В США оценили возможность Киева начать новое контрнаступление
NYT: Украина не сможет начать новое наступление в нынешнем году
12 июля 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина не сможет начать «новое драматичное контрнаступление» раньше лета следующего года. Несмотря на помощь союзников из Североатлантического альянса, у Киева просто не хватит ресурсов, чтобы предпринять наступательные действия уже в этом году.
Таким образом оценили возможности ВСУ обозреватели издания The New York Times. По мнению журналистов, несмотря на то, что накануне было объявлено об усилении военной и финансовой помощи Украине со стороны партнёров и союзников из НАТО, на её формирование и доставку уйдут недели и даже месяцы. Поэтому говорить о возможности наступления ВСУ в этом году было бы по меньшей мере наивно, считают авторы публикации.

В материале уточняется, что некоторые боевые машины, ракеты, средства противовоздушной обороны, предназначенные для Киева, не только пока не закуплены, но даже ещё не произведены.

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#ракеты
#киев
#украина
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В тупиковом положении: В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине
Politico: в НАТО считают, что украинский конфликт будет в тупике до конца года
12 июля 2024, 11:44

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. Об этом сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico.
«Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом (положении) до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем», — заявил он.

По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#оружие
#война
#сво
#всу
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Советник главы ДНР Гагин сообщил о росте случаев суицида в рядах ВСУ
12 июля 2024, 10:45

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Среди военнослужащих ВСУ всё чаще происходят случаи суицида. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) дано распоряжение отбирать у призывников ремни и шнурки от обуви, как это делают в отношении правонарушителей, чтобы они не смогли причинить себе вред.

По словам Гагина, мобилизованные украинцы осознают бесперспективность войны за киевский режим. Ни о какой мотивации говорить уже не приходится. Солдаты подавлены и чувствуют безысходность, отсюда и настоящая волна самоубийств, прокатившаяся по рядам ВСУ, заключил советник главы ДНР.

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#днр
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Под Нью-Йорком в ДНР артиллерия и дроны РФ уничтожили две группы резерва ВСУ
12 июля 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Две группы военнослужащих, которые ВСУ пытались перебросит в качестве резерва в район Новгородского (украинское название Нью-Йорк), были уничтожены ударами российской артиллерии, а также при помощи FPV-дронов.
Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах региона. Передвижение украинских войск, которые не соблюдали достаточную скрытность, чем совершили оплошность, было обнаружено российской разведкой. Координаты передали на командный пункт артиллеристов, а те уже обеспечили плотный огневой удар. Уничтожение резервных группировок довершили операторы FPV-дронов.

Силовики отмечают тяжёлое положение украинских подразделений в районе Нью-Йорка. Части ВСУ находятся под постоянным плотным огнём, который ведётся с разных направлений.

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