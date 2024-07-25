В Клину организовали съёмки для фотовыставки «Жена Героя»

Фото: пресс-служба Клинского отделения Комитета семей воинов Отечества МО
Съёмку фотопортретов жён и вдов участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий проводят в городском округе Клин в рамках всероссийского проекта «Жена Героя, выставку этих фотографий планируется открыть в сентябре, сообщает пресс-служба Клинского отделения Комитета семей воинов Отечества Московской области.
«Проект преследует несколько целей, в том числе — продемонстрировать силу духа российских женщин, передать чувство гордости жён за своих мужей, выполняющих воинский долг, сплотить жён военнослужащих и поддержать участников СВО и ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении.Кроме того, проект призван помочь сохранить память о погибших воинах.
В экспозицию выставки планируется включить около 50 фотопортретов.
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