Губернатор Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Воробьева
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Глава Подмосковья отметил, что талант, труд и преданность делу работников сферы создают мощь российской промышленности.
По словам губернатора, компания «Криогенмаш» в Балашихе является лучшим в России предприятием по производству технологий и оборудования для разделения воздуха и разработке решений в области СПГ. Уточняется, что в апреле текущего года «Криогенмаш» успешно обеспечила пуск тяжелой ракеты «Ангара – А5» на космодроме «Восточный», а недавно компания отметила 75-летний юбилей.
Воробьёв подчеркнул, что в Московской области есть множество ведущих предприятий, в том числе и крупнейший в стране производитель вагонов метро «Метровагонмаш», корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», «НПО машиностроения». Он также добавил, что для подобных крупных предприятий у региона имеется меры поддержки, среди которых различные субсидии, земельный участок в аренду за 1 рубль, грант Фонда развития промышленности Московской области и льготный заем.
Читайте также:
ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей
Названа пятёрка городов-лидеров Подмосковья по темпам роста числа МСП
«Благодаря вам наша область развивается, а страна становится сильнее. Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и побед!», — отметил Воробьёв.
По словам губернатора, компания «Криогенмаш» в Балашихе является лучшим в России предприятием по производству технологий и оборудования для разделения воздуха и разработке решений в области СПГ. Уточняется, что в апреле текущего года «Криогенмаш» успешно обеспечила пуск тяжелой ракеты «Ангара – А5» на космодроме «Восточный», а недавно компания отметила 75-летний юбилей.
Воробьёв подчеркнул, что в Московской области есть множество ведущих предприятий, в том числе и крупнейший в стране производитель вагонов метро «Метровагонмаш», корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», «НПО машиностроения». Он также добавил, что для подобных крупных предприятий у региона имеется меры поддержки, среди которых различные субсидии, земельный участок в аренду за 1 рубль, грант Фонда развития промышленности Московской области и льготный заем.
Читайте также:
ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей
Названа пятёрка городов-лидеров Подмосковья по темпам роста числа МСП
Екатерина Коршунова