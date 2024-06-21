Выпускник лицея «Протвино» достиг высшего результата на ЕГЭ по математике

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Выпускник лицея «Протвино» Альберт Гороховский принёс наукограду Серпухов высший результат ЕГЭ по математике. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко. Альберт – ученик физико-математического класса. Он увлекается математикой, физикой и информатикой.
«Протвинец прошел процедуру апелляции и доказал, что его знания предмета – на самом высоком уровне. Результаты о другим предметам тоже впечатляют: по физике – 94 балла, по информатике – 90. Альберт собирается поступать в МФТИ, планирует стать программистом», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.Он добавил, что за ученика переживала его педагог Елена Александровна Рыбакова.
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