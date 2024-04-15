Губернатор Воробьёв поздравил с 95-летием медсестру Марию Бодрову

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жительницу Подмосковья Марию Ивановну Бодрову, которая отмечает 95-летний юбилей.
«Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы – настоящий пример помощи, любви и сострадания. С днем рождения!», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Губернатор рассказал историю Марию Ивановны. Когда началась война, почти всю её семью забрали в армию. Сама же девушка записалась на курсы медсестёр. На тот момент ей едва исполнилось 13 лет.
«Школу в Электростали, в которой училась Маша, переоборудовали в эвакуационный госпиталь. Там она была самой юной санитаркой. Раненые бойцы ласково называли птичкой. А маршал Конев, когда увидел девушку, захотел отправить её учиться в школу», – отметил Воробьёв.По его словам, Мария Ивановна награждена Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В этом году вместе с президентом ветеран примет участие в параде на Красной площади.
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Лора Луганская