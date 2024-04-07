Воробьев сообщил, что в Подмосковье в программу реновации вошли порядка 140 домов

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
В Подмосковье интенсивно реализуется программа реновации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В настоящее время в Московской области около 16 тысяч ветхих домов, в которых живет около миллиона человек. Однако новостройки взамен возводятся, и подмосковная реновация набирает обороты, десятки тысяч жителей старых домов готовятся к переезду.
Клин, Солнечногорск и Щелково – в этих городах уже можно получить жилищный сертификат.
Однако губернатор отметил, что большая проблема сейчас – это ветхое жилье.
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Клин, Солнечногорск и Щелково – в этих городах уже можно получить жилищный сертификат.
«Не нужно ждать, когда построится дом. Обычно это занимает 18 месяцев, чаще два года. Можно получить сертификат и в любом городе Подмосковья, и по нему приобрести жилье. Порядка 50 тысяч человек у нас будет расселено в ближайшие несколько лет по программе «Аварийное жилье», – рассказал Воробьёв.
Однако губернатор отметил, что большая проблема сейчас – это ветхое жилье.
«Наша задача – это первые 300 тысяч человек максимально быстро расселить. Для этого у нас заключено более 140 проектов реновации», – подчеркнул Воробьёв.
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Анастасия Хохлова