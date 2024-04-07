Воробьев сообщил, что в Подмосковье в программу реновации вошли порядка 140 домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в настоящее время основная задача состоит в том, чтобы уделить внимание семьям и особенно детям, пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».