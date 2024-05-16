Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с протоиереем Александра Ткаченко навестили юных пациентов Московского областного хосписа. Медучреждение находится в городском округе Домодедово в усадьбе Пржевальского. Это единственное в Московской области государственное учреждение паллиативной помощи детям.
В хосписе находятся паллиативные пациенты со всего региона, в основном с тяжёлыми заболеваниями нервной системы, онкологией, различными формами миопатий. Его открыли в 2019 году по инициативе Воробьёва и председателя Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председателя правления Фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. За это время помощь в хосписе получили уже более 2 тыс детей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор и протоиерей навестили в палатах мам с детьми, подарили ребятам игрушки, поговорили с медперсоналом.
Шестилетний Абрам из Королёва рассказал губернатору, что мечтает стать врачом. В следующем году он пойдёт в школу.
Мама 15-летнего Матвея из Волоколамска Галина Поспелова рассказала Воробьёву, что сына отправили в хоспис после реанимации. Ему установили трахеостому.
Маленькому Исмоилу вчера исполнилось восемь лет. Воробьёв поздравил его с днём рождения. По словам родителей, в хосписе они прошли полный курс реабилитации и завтра должны выписаться. Всего в семье – пятеро детей.
Губернатор также позвонил со словами благодарности участковому врачу-педиатру в город Долгопрудный, который направил в хоспис дочь Марии Забродиной. Четырёхлетняя Катя получает помощь, которую ей не смогли оказать больше нигде.
В структуре хосписа в Домодедове и в Коломне – 26 врачей и 64 медсестры. Медики не носят белые халаты и относятся к детям, как к родным. Есть и воспитатели с опытом работы с детьми с задержкой психомоторного развития.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С первого дня открытия детский хоспис работает с волонтёрами. Это позволило организовать «Школу волонтёров», которая готовит ребят для с семьями, имеющими детей с тяжёлыми заболеваниями.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор и протоиерей навестили в палатах мам с детьми, подарили ребятам игрушки, поговорили с медперсоналом.
«Хотел бы от всей души поблагодарить вас. Каждая мама, каждый ребёнок, который здесь находится, очень ценят отношение всех работников хосписа. Здесь трудится команда неравнодушных людей – врачей, медсестёр, волонтёров. У вас дружный, сплочённый коллектив. Спасибо за доброе сердце и профессионализм», – сказал губернатор врачам.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Шестилетний Абрам из Королёва рассказал губернатору, что мечтает стать врачом. В следующем году он пойдёт в школу.
«Мы поступили сюда из Морозовской больницы 3 апреля. Готовимся к сложной операции на спине. Здесь всё очень нравится, в хосписе хорошие врачи. Для нас актуален вопрос школы. Нужна доступная среда – специальные пандусы. Мы уже связались с администрацией, и этот вопрос решат», – поделилась мама мальчика Гнар Аташян.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мама 15-летнего Матвея из Волоколамска Галина Поспелова рассказала Воробьёву, что сына отправили в хоспис после реанимации. Ему установили трахеостому.
«Надо держаться. Мы будем стараться помочь всем, чем можно, потому что понимаем, что должны быть рядом. Главное, что и мама рядом. Мне врачи рассказали, какие здесь героические мамы. Так что будем делать все зависящее от нас – окажем помощь в проведении консультаций, обеспечении лекарствами. И в Волоколамск в гости обязательно приедем», – ответил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Маленькому Исмоилу вчера исполнилось восемь лет. Воробьёв поздравил его с днём рождения. По словам родителей, в хосписе они прошли полный курс реабилитации и завтра должны выписаться. Всего в семье – пятеро детей.
Губернатор также позвонил со словами благодарности участковому врачу-педиатру в город Долгопрудный, который направил в хоспис дочь Марии Забродиной. Четырёхлетняя Катя получает помощь, которую ей не смогли оказать больше нигде.
«У меня здесь сын. С рождения ему поставили диагноз ДЦП. Помимо этого, есть много других сопутствующих факторов – и зрение, и аутизм, и психоневрологические расстройства. Нас мало кто хотел брать на лечение. По рекомендации знакомых мы позвонили в хоспис и буквально в течение недели нам прислали бригаду. С тех пор нас постоянно курируют, приезжают доктора, ведут наблюдение. В хоспис сейчас приезжаем на реабилитацию», – рассказала Татьяна Надеждина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В структуре хосписа в Домодедове и в Коломне – 26 врачей и 64 медсестры. Медики не носят белые халаты и относятся к детям, как к родным. Есть и воспитатели с опытом работы с детьми с задержкой психомоторного развития.
«Я работаю здесь со дня открытия – с 29 августа 2019 года. В этом году у нас уже первый юбилей, пять лет. Быть врачом паллиативной помощи – это не только медицина, но и социальная помощь, и духовная работа. Мы взаимодействуем с детьми, их родителями, стараемся помочь решить не только медицинские вопросы, но и другие проблемы семьи», – рассказала заведующая стационаром хосписа, врач-педиатр Елена Ишутина.Сотрудники хосписа получают меры поддержки от региона – социальную ипотеку, выплаты по программе «Земский доктор». Ряду сотрудников предоставляется ежемесячная компенсация за аренду жилья – 20 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С первого дня открытия детский хоспис работает с волонтёрами. Это позволило организовать «Школу волонтёров», которая готовит ребят для с семьями, имеющими детей с тяжёлыми заболеваниями.
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Лора Луганская