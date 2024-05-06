Губернатор Воробьёв предложил Хрусталёвой возглавить городской округ Домодедово

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил бывшему заместителю главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталёвой принять участие в конкурсе на пост руководителя муниципалитета. Сейчас она временно исполняет полномочия главы муниципалитета.
«Вы с 2015 года работаете в администрации городского округа Домодедово – очень важном для нас. Долгое время Леонид Павлович Ковалевский вкладывал там очень много сил и в систему ЖКХ, и в образование, и в экономику. Вы успешно работали в команде Александра Владимировича Двойных, который затем возглавлял муниципалитет, вас хорошо знают жители. Мы будем предлагать вашу кандидатуру на пост главы городского округа Домодедово, чтобы обеспечивать его развитие, решать проблемы, которые беспокоят жителей», – сказал Воробьёв.По его словам, чаще всего это происходит, когда глава регулярно встречается с людьми и понимает их проблемы.
«Знаю, что вы работу любите, многие высоко оценивают вашу трудоспособность и неравнодушие. Поэтому я очень надеюсь, что вы со всем справитесь, вам будет интересно, и вы продолжите развивать Домодедово, а жители будут это замечать», – отметил губернатор.Хрусталёва поблагодарила Воробьёва за доверие, сказав, что продолжит развивать муниципалитет вместе с командой регионального правительства. Главное, по её мнению, результат.
«Я уже 20 лет работаю в Домодедове, а 10 лет назад переехала сюда постоянно жить. Мои дети ходят тут в школу, мне понятны проблемы жителей городского округа, сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Нам предстоит большая работа по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. Для меня самое главное в работе – это конечный результат», – сказала Хрусталёва.Главу городского округа Домодедово выберет местный Совет депутатов из числа кандидатов, представленных по итогам конкурса.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв предложил Малышеву побороться за пост главы Раменского
Хрусталёва станет врио главы городского округа Домодедово
Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод региона
Лора Луганская