Губернатор Воробьёв предложил Малышеву побороться за пост главы Раменского

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил бывшему заместителю главы городского округа Люберцы принять участие в конкурсе на должность руководителя Раменского городского округа. Сейчас Малышев временно исполняет полномочия главы муниципалитета.
«Эдуард Владимирович, вы долгое время очень результативно работали в Люберцах. Мы встречались с вами по разным поводам, обсуждали развитие округа. Вы отвечали за строительный комплекс, земельные отношения, всё это очень важно. Вас характеризуют как опытного человека. Знаю, что ваш отец живет в Раменском городском округе. Там нам необходим очень активный, коммуникабельный глава. Поэтому предлагаю вашу кандидатуру для участия в конкурсе на эту должность», – сказал губернатор.Он назвал Раменский округ большим и важным муниципалитетом с богатыми традициями и промышленностью.
«Очень надеюсь, что вы понимаете всю ответственность. Наша задача – иметь чёткое понимание того, как будет развиваться округ, сформировать команду. И, конечно, важно сохранить все те добрые традиции, которые существуют в муниципалитете», – добавил глава региона.Малышев поблагодарил Андрея Воробьёва и отметил, что одна из его приоритетных задач – дать жителям почувствовать перемены к лучшему.
«Андрей Юрьевич, большое спасибо за доверие. Действительно, этот округ мне родной. Там живут не только мой отец, но и родители моей жены. Дети часто у них гостят. Раменский городской округ довольно большой – 350 тыс. жителей, 50 школ, 74 детсада. Для меня главное, чтобы жители почувствовали перемены к лучшему, потому что люди на любой территории – это всё», – поделился Эдуард Малышев.Он добавил, что планирует развивать округ во всех направлениях. Это и инвестиционная привлекательность, и благоустройство, и строительство социальных объектов, и расселение ветхого и аварийного жилого фонда.
Главу городского округа выберет местный Совет депутатов из числа кандидатов, представленных по итогам конкурса.
Читайте также:
Воробьёв объявил о назначении Малышева врио главы Раменского городского округа
Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа
Лора Луганская