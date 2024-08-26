Губернатор Воробьёв представил нового главу городского округа Котельники

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Михаил Соболев возглавит городской округ Котельники.
Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил на совещании с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Он напомнил, что бывший руководитель муниципалитета направлен на другую работу.
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«Хочу поприветствовать Михаила Валерьевича Соболева – человека, который знает Московскую область. Сегодня вам предложено возглавить городской округ Котельники, который, как и каждый городской округ, имеет свою специфику. Вы работали в федеральном Министерстве ЖКХ, работали в Подмосковье. И я очень надеюсь, что у вас всё получится», – сказал губернатор.
Он напомнил, что бывший руководитель муниципалитета направлен на другую работу.
«Сергей Александрович Жигалкин направлен на другой, не менее важный и ответственный участок. Надеюсь, что и там он будет максимально ответственен и профессионален. Задачи там тоже не из простых», – отметил Воробьёв.Ранее Жигалкин объявил, что покидает пост главы Котельников. Его направляют на работу в Курскую область.
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Лора Луганская