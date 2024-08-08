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В Котельниках проверяют квартиры, сдающиеся мигрантам

08 августа 2024, 20:49
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках выявляют квартиры, сдающиеся в аренду иностранцам. В жилом секторе микрорайона Южный проверили 49 квартир и паркинг, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Целью было выявить факты сдачи помещений в наём, а также случаи фиктивной постановки иностранных граждан на учёт. По итогам этой работы в дежурную часть Котельниковского отдела полиции доставили 18 граждан. Было установлено, что двое из них получили статус граждан России и теперь были поставлены на воинский учет в Люберецком военкомате», – рассказали в администрации.
Там отметили, что такие рейды регулярно проводят сотрудники Котельниковского отдела полиции вместе с привлечёнными силами подмосковного главка МВД. Помимо них, в рейдах участвуют сотрудники отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и представители общественности. Мероприятия направлены на поддержание правопорядка и выявление нарушений правил аренды жилья.

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#московская область
#подмосковье
Психолог Хорс объяснил, зачем россиянам золотые смартфоны
Психолог Хорс: Россияне устали от серости
08 августа 2024, 21:09

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил желание россиян покупать золотые смартфоны усталостью людей от серости.
«Долгое время модные дома диктовали холодную гамму цветов: чёрный, стальной, серый, белый. Потом пошёл тренд на то, что все ездят в белых, серых и чёрных цветах. Надеюсь, что рост продаж смартфонов яркой расцветки – это предвестник того, что мы возвращаемся в полную цветовую гамму, потому что яркость цветов и разница между ними способствует личностному развитию. Чем больше в жизни многообразия, тем больше у человека готовности к разным сценариям», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.

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#психолог
#дома
#смартфон
#техника
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IT-эксперт Мясоедов объяснил сбои YouTube
08 августа 2024, 20:45

Фото: iStock/anyaberkut

IT-эксперт Павел Мясоедов высказал мнение о том, что сбои в работе видеохостинга YouTube вызваны особенностями ограничения платформы.
По его мнению, то, что сейчас происходит с YouTube, не похоже на тотальную блокировку.

«Я бы назвал это особенностью процесса блокировки или особенностью организации ограничения. Пока не похоже на тотальную блокировку, обычно тотальным блокировкам предшествовали какие-то заявления. Я думаю, мы сейчас все помучаемся. Оттестируются эти системы, и через какое-то время, может быть, ограничения вообще отключат», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.

Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.

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#технологии
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#интернет
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В Подмосковье в течение июля покосили более 13 кв. км газона
08 августа 2024, 19:50

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальщики Московской области в течение июля привели в нормативное состояние около 13 кв. км газонов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За прошедший месяц произведён покос более 27 тыс. объектов в Московской области. Общая площадь покосов составила порядка 13 кв. км. По количеству обработанных участков лидируют Балашиха, где их число составило 1216, Химки и Коломна – 1156 и 1151 соответственно», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что оставить заявку на покос можно обратившись в управляющую компанию дома.

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#минчистоты
#газоны
#подмосковье
#московская область
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В России возросла популярность котонянь
08 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/krblokhin

В пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru сообщили о росте спроса на услуги котонянь в России.
Так, в период с января по начало августа этого года было открыто более 500 вакансий, которые предполагают работу с кошками и котами.

«Особенно ощутим рост спроса на котонянь и специалистов по уходу за мурчащими питомцами: в январе — августе 2024 года в России было открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период как 2023-го, так и 2024 года», — приводит Газета.ру сообщение hh.ru.

Сегодня, 8 августа, празднуется Всемирный день кошек.

Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что способности кошек излечивать болезни — не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.

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#уход
#вакансии
#работа
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В детском летнем лагере «Литвиново» открыли палаточный лагерь
08 августа 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковном детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе открыли палаточный лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Второй год в лагере по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции. За это время там уже побывали более 5 тыс. ребят.
«Мы запустили новый проект палаточного лагеря вместе с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. За смену в нём отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Для детей организуют встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС и МВД», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в министерстве, в лагере предусмотрены повышенные физические нагрузки. Программа включает занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта и плаванию.

Дети живут в тёплых палатках, а питание и гигиеническое процедуры получают в стационарном лагере. Смена в палаточном лагере продлится 14 дней.

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#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#андрей кирюхин
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В Подмосковье в «красивую» дату поженились порядка 600 пар
08 августа 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в «красивую» дату 8 августа зарегистрировали брак около 600 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«08.08.2024 – одна из красивых дат. Цифра 8 означает знак бесконечности. Такие даты пользуются особым спросом. В Подмосковье сегодня поженились порядка 600 пар, парки региона выбрали почти 30», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве спрогнозировали, что свадебный бум придется в регионе на 24 августа – зеркальную дату. В регионе планируют оформить брак свыше 700 пар.

В ведомстве напомнили, что летний свадебный сезон подходит к концу, но у ещё пар есть возможность организовать регистрацию брака на свежем воздухе. Площадку можно выбрать на портале или пригласить регистратора на свою. Достаточно заполнить форму обратной связи, и специалист перезвонит в течение 15 минут.

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#минсоцразвития мо
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«Вместо хлеба»: Диетолог раскрыла неожиданные свойства кабачков
Диетолог Дюваль: кабачки помогают омолодить кожу
08 августа 2024, 18:43

Фото: istock/Pack-Shot

Каждый август дачники задаются вопросом: куда деть урожай кабачков? Холодильники жителей уже заполнились этими продуктами с огорода от родственников и друзей, а что делать тем, у кого буквально «дом из кабачков»?
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Радио 1» заявила, что кабачок является летом практически садовой валютой, что связано с его полезными свойствами.

«Это один из самых лучших продуктов на столе человека, который заботится о своем питании. Кабачок — это водянистый плод, он состоит из воды и клетчатки. Самое уникальное содержится в его соке. Он очень подходит нашему организму, соединяется с нашей межклеточной жидкостью и несет в себе огромное количество полезных веществ», — сообщила эксперт.

Она добавила, что кабачок также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сохраняет молодость и красоту кожи, и способствует улучшению зрения.

«Для людей, склонных к вечернему перееданию, нужно есть 100-200 грамм салата с кабачком и огурцом, тогда на утро они будут выглядеть на 5-7 лет моложе, потому что кабачок выводит воду и положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему благодаря калию. Также в нем кремния 100% суточной нормы на 100 грамм. А это основной элемент, который синтезирует коллаген — лучший помощник для молодости упругости и красоты», — объяснила диетолог.

По ее словам, кабачок можно есть каждый день в самом разном виде —даже сыром.

«Кабачок можно есть сырым, заменив им хлеб. Он прекрасно сочетается с сыром. Можно сделать бутерброд — это будет вкусно. Еще кабачки можно использовать в качестве ингредиента для смузи: смешивать с фруктами и ягодами. Лучше всего дополнит кислинка (например, апельсин) и какие-то продукты с резким вкусом (например, клубника). Кабачок можно всегда добавлять в суп. И он отлично сочетается с мясом и птицей в любом виде», — поделилась собеседница.

Помимо всего прочего, кабачок является еще и диетическим продуктом, что говорит о его безопасности для фигуры.

«Переесть кабачок невозможно, потому что суточная норма варьируется от 400-500 граммов, а это полкило. Вряд ли кто-то сможет столько съесть, это ведь не черешня!» — заключила Анжелика Дюваль.

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Стало известно, сколько петербуржцев знают о реформе высшего образования
Исследование: Лишь 30% петербуржцев знают о реформе образования
08 августа 2024, 18:41

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и многопрофильного маркетингового агентства uForce сообщили, что 30% жителей Санкт-Петербурга знают о реформе высшего образования.
Нововведения в высшем образовании заключаются в введении трёхэтапной системы, включающей базовое, специализированное образование и аспирантуру. Сейчас проект проводится в пилотном режиме, но с 2026 года система появится везде.

«38% опрошенных занимают нейтральную позицию по поводу реформы, 15% не поддерживают изменения, а 27% считают их правильными Треть респондентов уверены, что отказ от бакалавриата и специалитета в пользу базового высшего образования повысит уровень подготовки профессионалов в стране», – приводит «Петербургский дневник» результаты исследования.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости обеспечивать горячим питанием всех школьников хотя бы раз в день.

«Мы этой темой занимаемся давно. Есть предложения изыскать средства и обеспечить горячее питание. Это плюс с точки зрения экономии средств на оказание последующей медицинской помощи тем, кто в юном возрасте получает заболевания из-за неправильного питания, из-за отсутствия питания из вредной еды, которая используется в качестве перекуса», — отмечал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Ранее стартовал Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре во всех регионах России. В нём будут участвовать школьники и студенты региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений.

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Подмосковная прокуратура помогла окончательно решить проблему обманутых дольщиков
08 августа 2024, 18:33

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Благодаря прокурорскому вмешательству в Московской области был окончательно решён вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области по итогам подведения итогов работы за первое полугодие 2024-го.
«Прокурорское вмешательство способствовало окончательному решению вопроса с обманутыми дольщиками. Последний проблемный ввели в эксплуатацию в Одинцовском городском округе в апреле этого года», – отметили в надзорном ведомстве.
В ходе надзорного сопровождения 14 нацпроектов прокуроры помогли завершить строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья. Также благодаря им подрядные организации устранили строительные недостатки на 22 объектах образования, здравоохранения и культуры.

В жилищно-коммунальном комплексе особое внимание уделяли укреплению платёжной дисциплины и погашению задолженности за потреблённые ресурсы.
«Итогом такой работы стало сокращение суммарной задолженности более чем на 6,8 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность за топливно-энергетические ресурсы на 450 млн рублей.

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#московская область
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