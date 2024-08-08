В Котельниках проверяют квартиры, сдающиеся мигрантам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В Котельниках выявляют квартиры, сдающиеся в аренду иностранцам. В жилом секторе микрорайона Южный проверили 49 квартир и паркинг, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью было выявить факты сдачи помещений в наём, а также случаи фиктивной постановки иностранных граждан на учёт. По итогам этой работы в дежурную часть Котельниковского отдела полиции доставили 18 граждан. Было установлено, что двое из них получили статус граждан России и теперь были поставлены на воинский учет в Люберецком военкомате», – рассказали в администрации.Там отметили, что такие рейды регулярно проводят сотрудники Котельниковского отдела полиции вместе с привлечёнными силами подмосковного главка МВД. Помимо них, в рейдах участвуют сотрудники отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и представители общественности. Мероприятия направлены на поддержание правопорядка и выявление нарушений правил аренды жилья.
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Лора Луганская