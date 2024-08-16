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Сергей Жигалкин объявил об уходе с поста главы Котельников

16 августа 2024, 17:00
Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Сергей Жигалкин покидает пост главы Котельников. Его направляют на работу в Курскую область, сообщил сам глава городского округа.
«Правительство Московской области доверило мне важную работу в Курске – координацию процессов и взаимодействие с людьми, которым это сейчас действительно необходимо. Я отношусь к этому как к важной миссии. Отправляюсь на место по зову сердца вместе с соратниками уже завтра. В это непростое для страны время нам важно объединиться и показать всему миру сплочённость и силу духа. Для меня как для офицера это не просто слова. 20 лет моя жизнь была посвящена военной службе», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он назвал достижения в Котельниках результатом совместной работы власти и жителей. По оценке Жигалкина, благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва удалось сделать очень многое.


«Впервые за 40 лет мы открыли школу – на 1200 мест в микрорайоне Южный. Начали строительство других важных социальных объектов. Вот-вот откроется современное образовательное учреждение на 2 тыс. мест, а следом – единая городская поликлиника. Кроме того, реализовано огромное количество проектов по благоустройству, модернизации дворов, ремонту дорог и другим важным направлениям», – перечислил Жигалкин.
Он поблагодарил коллег и жителей за совместную результативную работу и открытый диалог, а правительство Московской области и лично губернатор – за доверие и поддержку.

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#котельники
#сергей жигалкин
#подмосковье
#московская область
#глава
В Дзержинском в будущем году расширят дороги по улицам Ленина и Энергетиков
16 августа 2024, 17:12

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В 2024 году в городском округе Дзержинский отремонтировали четыре муниципальных объекта – дорогу на улицах Школьная и Лесная, а также два участка на улице Садовой. В следующем году запланировано расширение дорог по улицам Ленина и Энергетиков.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. который Пак возглавил городской округ около полугода назад. Собеседники обсудили проделанную работу и дальнейшие приоритетные задачи. Среди самых актуальных вопросов – дороги и транспорт.
«Что касается транспорта, то у нас действуют девять маршрутов. На одном из них, который курсирует до метро Люблино, №305, в этом году появилось пять новых автобусов большого класса. Это стало очень приятной новостью для всех пассажиров», – отметил Пак.
Во время одной из рабочих поездок в Дзержинский местные жители попросили губернатора сделать велосипедную дорожку. Её уже построили. Велотрасса с пешеходным тротуаром и освещением протянулось на 2,2 км вдоль ул. Энергетиков до микрорайона Капотня в Москве.
«Она очень востребована. Такие объекты люди воспринимают весьма позитивно. Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», – сказал Воробьёв.
Пак также сообщил, что сейчас ведется благоустройство двух знаковых для города объектов – сквера имени Громцева и сквера Создателям ракетного щита России. Кроме того, по просьбе жителей установили детскую игровую площадку во дворе домов №10-12 на улице Дзержинской.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#андроник пак
#дороги
#строительство
#транспорт
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Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход подготовки к зиме в Старом Городке
16 августа 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Ход подготовки жилого фонда к зиме в посёлке Старый Городок проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в проверке также приняли участие депутаты Владимир Виницкий и Андрей Яцышин, представительница компании «Одинцовская теплосеть» Светлана Дейвис и директор Одинцовского муниципального ЦУРа Елена Меньшикова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверили, как готовят к осенне-зимнему периоду дом №2 на Почтовой улице. На объекте в настоящий момент задействовано шесть человек. Специалисты «Одинцовской теплосети» промывают систему отопления, фильтры, внутренний водосток, проверяют дроссельные шайбы и сохранность теплового контура. Паспорт готовности будут подписывать вместе с сотрудниками Мособлгаза, которые обследуют внутридомовое газовое оборудование», — отметил Андрей Иванов.
Он также добавил, что в будущем году в Старом Городке планируется заменить все изношенные сети горячего водоснабжения и теплотрассы.

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#одинцовский городской округ
#теплоснабжение
#отопительный сезон
#жилой дом
#андрей иванов
#проверка
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Женщина обратилась к серийному донору спермы и пожалела о своем решении
Британка купила сперму у донора за шесть тысяч рублей в соцсетях и пожалела
16 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Женщина из Великобритании купила сперму у серийного донора и пожалела о своем решении. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летняя Элисон Реди является матерью двоих детей. Она никогда не была замужем, и оба раза забеременела при помощи процедуры ЭКО. При этом семь лет назад женщина располагала малым количеством денег и, пожелав родить детей от донора, оказалась не готова заплатить 1000 фунтов стерлингов (около 114 тысяч рублей) за биоматериал из банка спермы.

От подруги Реди узнала о Саймоне Уотсоне, серийном доноре, который продавал сперму через социальные сети по 50 фунтов стерлингов (примерно 6 тысяч рублей) за «бутылочку», и обратилась к нему. Уточняется, что жительница Британии воспользовалась его биоматериалом два раза.Когда ее дети подросли, женщину начала мучать совесть.

50-летнего Уотсона считают британским рекордсменом по донорству спермы. Он и сам никогда не скрывал, что хочет стать отцом как можно большего количества детей. Сам мужчина заявляет, что за 16 лет еженедельного донорства стал отцом более 800 детей. Однако теперь Реди опасается, что ее дети узнают о том, что мать родила их при помощи спермы из интернета, купленной по низкой цене.

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#донор
#женщина
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#социальные сети
#мужчина
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Глава Щёлкова Булгаков обсудил актуальные вопросы с жителями Заречного
16 августа 2024, 16:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Выездной приём провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков в микрорайоне Заречный, в ходе встречи местные жители обсуждали с представителями администрации около 30 вопросов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В частности, был поднят вопрос о благоустройстве двух детских площадок и одной площадки для воркаута на Космодемьянской улице. Эти площадки планируется обновить до 15 сентября», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители попросили оборудовать искусственные дорожные неровности на Талсинской улице, где водители нередко превышают разрешённую скорость. Этот вопрос планируется обсудить с Комиссией по безопасности дорожного движения, ориентировочный срок установки «лежачих полицейских» — до конца сентября.

Глава округа также поручил привести в порядок дворовые территории и фасад одного из многоквартирных домов. В ходе визита Андрей Булгаков также осмотрел строящийся стадион на территории гимназии, где проводилась выездная администрация. На этом стадионе смогут заниматься не только школьники, но и местные жители в свободное от уроков время.

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#щёлково
#выездная администрация
#приём
#андрей булгаков
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Воробьёв поставил задачу завершить капремонт поликлиники в Дзержинске во II квартале 2025 года
Воробьёв поставил задачу завершить капремонт поликлиники в Дзержинске
16 августа 2024, 16:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу завершить капремонт взрослой поликлиники Дзержинской больницы во втором квартале будущего года. Он провёл рабочую встречу с главой муниципалитета Андроником Паком, который возглавил его около полугода назад.
Подрядчик не выполнил своих обязательств, выполнив работу по капитальному ремонту поликлинике только наполовину. Сейчас идет процедура расторжения контракта, проводится государственная экспертиза. После этого пройдут торги на выполнение строительно-монтажных работ.
«К сожалению, подрядчик нас подвёл. Очень важно объяснить жителям, что произошло. Я прошу вас сопровождать эту работу. Наша задача – запустить поликлинику во втором квартале 2025 года. Жители её очень ждут, и нам важно всё довести до логического завершения», – сказал Воробьёв.
На встрече также обсудили работу по расселению аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры должны въехать жители домов №№ 3, 3а, 5, 7 и 7а, расположенных на площади Святителя Николая. Более комфортное жильё получат ещё 39 семей. Ранее в этом году новоселье отметили 62 семьи.

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#подмосковье
#московская область
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#капитальный ремонт
#капремонт
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Умерла звезда спектакля «Похороните меня за плинтусом»
Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова умерла в 78 лет
16 августа 2024, 16:24

Фото: iStock/jorgeantonio

Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.
Отмечается, что Скворцова сыграла более 80 ролей. В релизе отмечается, что артистка отличалась постоянным желанием работать, а также не видела себя без театра. Причина ее смерти не ​называется.

Известность Скворцова получила по роли бабушки в спектакле по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Актриса также пользовалась большой популярностью у зрителей и театральной общественности.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла в возрасте 67 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Россияне высказали своё мнение о профориентации
Опрос: Почти половина россиян считаю профориентацию важной для карьеры
16 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/Valeriy_G

Исследования «Авито Работы» и центра «Профессии будущего» показало, что 46% россиян считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.
Согласно опросу профориентационные мероприятия в основном люди проходили в возрасте 31 года. Как пишет RT, 18% опрошенных участвовали в подобном после 45 лет, 7% — до 15 лет.

Идеальным возрастом для профориентации опрошенные считают 22 года.

До этого были названы семь российских вузов, вошедших в рейтинг лучших университетов мира. Как передают «Известия», к их числу относятся МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

Ранее руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявляла, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.

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«Избежать не удастся»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: на выходных не удастся избежать кратковременных дождей
16 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

Впереди — выходные, и многим жителям Москвы и Подмосковья хочется, чтобы лето еще побаловало своим теплом и солнцем. Но сбудется ли это?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода нас ждет на выходных.

«Прогноз в целом позитивный. Но безоблачное небо от нас уйдет. В субботу и воскресенье начнет прибавляться облачность. Москву и Подмосковье зацепит фронтальная зона, которая идет по северу. Небольших кратковременных дождей избежать не удастся, но они затронут скорее всего Москву и север области. Температура будет до 25 градусов — августовская, летняя и вполне благоприятная», — рассказал синоптик.

Он также отметил, что понедельник следующей недели обойдется без осадков.

«В понедельник до 27 градусов, без осадков. Во вторник будет переход ветра с юго-западного на северо-западный, и немного опять идем вниз до 22-23 градусов с небольшим дождем», — сказал эксперт.

Он добавил, что такая погода абсолютно нормальная и соответствует августовской норме.

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В Подмосковье за неделю прибыли более 900 жителей Курской области
16 августа 2024, 15:52

Фото: пресс-служба правительства МО

Около 900 человек приехали из Курской области в Подмосковье за последнюю неделю, среди приехавших более 680 детей, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«В числе прибывших из Курской области — 681 ребёнок. Это и малыши до года, которые приехали вместе с мамами, и школьники, и студенты колледжей, а также дети-сироты и дети с паллиативным статусом», — говорится в сообщении.
В Московскую область курян доставили на автобусах, которые сопровождали фельдшеры, сотрудники подмосковного министерства социального развития и автоинспекторы.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехавших приняли в пунктах временного размещения в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах, ступинском пансионате «Сосновый бор», центре помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне, а также в детских лагерях «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине и «Горизонт» и «Звонкие голоса» на территории городского округа Клин. Кроме того, детей из Дома ребёнка Курской области разместили в егорьевском семейном центре «Преображение», а 48 человек с ограниченными возможностями здоровья — в егорьевском «Добром доме».

Все эвакуированные обеспечены горячим питанием, а также медицинской и психологической помощью.

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#курская область
#эвакуация
#московская область
#подмосковье
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