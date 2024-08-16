Сергей Жигалкин объявил об уходе с поста главы Котельников

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
Сергей Жигалкин покидает пост главы Котельников. Его направляют на работу в Курскую область, сообщил сам глава городского округа.
«Правительство Московской области доверило мне важную работу в Курске – координацию процессов и взаимодействие с людьми, которым это сейчас действительно необходимо. Я отношусь к этому как к важной миссии. Отправляюсь на место по зову сердца вместе с соратниками уже завтра. В это непростое для страны время нам важно объединиться и показать всему миру сплочённость и силу духа. Для меня как для офицера это не просто слова. 20 лет моя жизнь была посвящена военной службе», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он назвал достижения в Котельниках результатом совместной работы власти и жителей. По оценке Жигалкина, благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва удалось сделать очень многое.
«Впервые за 40 лет мы открыли школу – на 1200 мест в микрорайоне Южный. Начали строительство других важных социальных объектов. Вот-вот откроется современное образовательное учреждение на 2 тыс. мест, а следом – единая городская поликлиника. Кроме того, реализовано огромное количество проектов по благоустройству, модернизации дворов, ремонту дорог и другим важным направлениям», – перечислил Жигалкин.Он поблагодарил коллег и жителей за совместную результативную работу и открытый диалог, а правительство Московской области и лично губернатор – за доверие и поддержку.
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