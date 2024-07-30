Губернатор Воробьёв проверил ход модернизации котельной в Солнечногорске

Видео: пресс-служба правительства МО
Котельную «Выстрел», построенную 60 лет назад на территории городского округа Солнечногорск, модернизируют, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор напомнил, что из-за большой изношенности в январе текущего года в котельной произошла авария, приведшая к перебоям с подачей тепла в дома.
Он также отметил высокую степень готовности капремонта и выразил надежду, что выполнить все намеченные работы удастся раньше первоначально намеченного срока.
Всего в текущем году в Московской области запланировано обновить более 40 котельных и центральных тепловых пунктов и построить свыше 185 километров теплосетей. А в ближайшие три года в Подмосковье должны появиться ещё 147 котельных и тепловых пунктов, а также 195 км теплосетей.
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«Мы взялись за комплексное решение проблемы: передали котельную на баланс муниципалитета и начали её модернизировать. Уже заилили фундамент, устанавливаем четыре котла большой мощности, будем полностью ремонтировать здание. Все работы планируем завершить этой осенью — до начала отопительного сезона», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также отметил высокую степень готовности капремонта и выразил надежду, что выполнить все намеченные работы удастся раньше первоначально намеченного срока.
Всего в текущем году в Московской области запланировано обновить более 40 котельных и центральных тепловых пунктов и построить свыше 185 километров теплосетей. А в ближайшие три года в Подмосковье должны появиться ещё 147 котельных и тепловых пунктов, а также 195 км теплосетей.
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Лев Каштанов