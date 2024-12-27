Губернатор Воробьёв провёл личный приём граждан

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Традиционный личный приём жителей разных подмосковных округов провёл в преддверии Нового года губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В ходе приёма был охвачен широкий спектр вопросов — от установки детской площадки до капремонта школы искусств. Встреча состоялась в областном отделении фонда «Защитники Отечества» в Красногорске», — отмечается в сообщении.Девятиклассник из Дубны Григорий Егоров попросил губернатора оказать содействие в покупке цифровой химической лаборатории для школы.
«Дубна у нас — флагман науки. Вы знаете, как президент относится к ученым, инвестициям, которые сделаны в отрасль, в частности, в ядерную физику, химическую индустрию. Всем понятно, что нам нужны и открытия, и внедрения, и готовые продукты, а без людей, занимающихся наукой, это сделать невозможно. (…) Лаборатория, о которой просит Григорий, обязательно будет в его гимназии», — заверил Андрей Воробьёв.Многодетная жительница деревни Шилово Раменского округа Любовь Хан попросила установить новую игровую площадку для детей. По решению губернатора такая площадка будет установлена к 1 июля, там сделают резиновое покрытие, поставят различные горки и качели, сделают ограждение, уличное освещение подключат камеры системы «Безопасный регион».
Андрей Воробьёв и Любовь Хан с двумя дочерями. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
По просьбе жителей Ступина там появится всесезонный манеж для игры в футбол: его постройку завершат к 1 сентября 2026 года. Работы проведут в рамках капитального ремонта стадиона «Металлург».
Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
А в Люберцах капитально отремонтируют детскую школу искусств: работы начнутся в 2025 году и должны быть завершены за год. Кроме того, в Наташинском парке в будущем году завершат второй этап благоустройства, работы будут идти также в парковой зоне озера Чёрное и в Летнем парке в Малаховке.
На личный приём к губернатору приехал также участник СВО Константин. Он заключил контракт в 2022 году, был тяжело ранен и контужен. Сейчас Константин работает в люберецком Центре поддержки участников спецоперации и их семей, а в январе собирается вновь заключать контракт с Минобороны РФ. Константин поблагодарил губернатора и всё Подмосковье за помощь участникам СВО и подарил знамя, на котором расписались бойцы.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
«Мы гордимся нашими ребятами, героями. Понимаем, что пока они на передовой, наша задача – уделить внимание их семьям и детям, проявить заботу. Стараемся это делать как здесь, в фонде «Защитники Отечества», так и в каждом муниципалитете. Ребята, вы в нашем сердце — только вперёд, молимся за вас и всех обнимаем», — передал бойцам Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
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