Губернатор Воробьёв поздравил с наступающими праздниками детей участников СВО

25 декабря в парке Мира города Мытищи прошёл торжественный сбор писем Деду Морозу из парков Подмосковья. всего было собрано более 13,5 тысяч писем из 45 городских округов. В мероприятии участвовали делегации из 37 муниципалитетов, которые передали письма в парковую резиденцию Деда Мороза, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Каждая делегация была представлена персонажем, олицетворяющим культурные особенности соответствующего муниципалитета: например, олень из Раменского городского округа, девушки-посланницы Земли Зарайской, дулёвская белка из Орехово-Зуево, футуристические космонавты из Жуковского, Франц Гарднер и фарфоровая чашка из Талдома, виолончель и барабан из Коломны.

Кроме того, были вручены знаки качества «Дед Мороз рекомендует» представителям областных парков за лучшее оформление новогодних территорий.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области



«В 2023 году отправили в Великий Устюг более 9 тысяч писем, в этом году их количество выросло до 13,5 тысяч. Теперь это стало теплой и доброй традицией, предновогодним чудом для всех семей нашего региона», — сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Гости встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в праздничном шествии и развлекательной программе. Всех гостей угостили ароматным чаем. После завершения мероприятия письма были отправлены в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, Вологодская область.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области





«Для нас большая честь принять письма Деду Морозу из всех парков Подмосковья. Мы с особой радостью и гостеприимством встретили делегации и провели для них экскурсию по новогоднему парку Мира. Для всех желающих до конца январских праздников будет открыта Резиденция Деда Мороза, оформленная в жостовском и федоскинском стиле», — рассказал Александр Мороз, директор МБУК «Единая дирекция парков г. о. Мытищи».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области



