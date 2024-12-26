Губернатор Воробьёв поздравил с наступающими праздниками детей участников СВО

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
Детей участников специальной военной операции, приехавших на Губернаторскую ёлку, поприветствовал глава Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом зале самое дорогое, что у нас есть - девчонки, мальчишки, их мамы, педагоги, которые всегда опекают, сопровождают наших детей. Мы хотим подарить вам сказку, добро и, конечно, подарки. Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками!» — сказал Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Предновогодние Губернаторские ёлки с представлением «Рождество в Музыколандии» проходят в течение трёх — 24, 25 и 26 декабря, всего их посетят около 24 тысяч юных жителей Подмосковья, в числе которых не только дети участников СВО, но и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Праздники проводятся в «Live Арене» в Одинцовском округе, в представлении принимают участие артисты Большого и Мариинского театров, а также театра «Кремлёвский балет», исполнители Большого детского хора имени В.С. Попова и др. Кроме того, каждый маленький гость праздника получает новогодний подарок от губернатора.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Читайте также:
Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек
Первые профсоюзные ёлки посетили более 2 тыс. детей медработников Подмосковья
Почему на Новый год наряжают елку: когда и откуда появилась традиция
Лев Каштанов