Воробьёв встретился с учениками из Узбекистана, которые посетили гимназию имени Примакова

Фото: Константин Семенец
В рамках укрепления международных связей с Ташкентской областью в сфере образования и культуры Московская область приняла 40 молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет и 7 преподавателей. Для них была подготовлена обширная программа, включающая мастер-классы, практические занятия, деловые игры, а также экскурсии по Подмосковью и Москве, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с гостями в гимназии имени Е. М. Примакова. Также на встрече присутствовал посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов.
Губернатор отметил, что ученики уже побывали в Физтех-лицее в Долгопрудном, где реализуется проект при поддержке президента РФ. В этом лицее открыт лабораторный корпус, где можно проводить эксперименты своими руками. Это экспериментальная площадка, доступная ученикам 4–11 классов и студентам МФТИ.
В процессе общения ребята задавали разнообразные вопросы: о том, как найти работу по душе, какие языки изучать, почему важна дружба между народами.
Культурная программа включала экскурсии в Музей техники Вадима Задорожного, где школьники увидели ретроавтомобили и военную технику, а также посещение Звенигородского музея и манежа с картинами Айвазовского, Куинджи и других мастеров.
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«Весной наши Президенты проводили большое мероприятие в Ташкенте, цель которого — найти общие интересы и в экономике, и в искусстве, и в культуре, и в образовании. Московская область подписала тогда соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Но мы считаем, что и наши дети также должны знакомиться, общаться. Поэтому решили сделать так, чтобы ребята из Узбекистана смогли приехать к нам, а подмосковные дети — посетить хлебосольную и гостеприимную Республику Узбекистан», — сказал Воробьёв.
Фото: Константин Семенец
Губернатор отметил, что ученики уже побывали в Физтех-лицее в Долгопрудном, где реализуется проект при поддержке президента РФ. В этом лицее открыт лабораторный корпус, где можно проводить эксперименты своими руками. Это экспериментальная площадка, доступная ученикам 4–11 классов и студентам МФТИ.
В процессе общения ребята задавали разнообразные вопросы: о том, как найти работу по душе, какие языки изучать, почему важна дружба между народами.
Фото: Константин Семенец
Во время майского заседания Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте была достигнута договорённость о сотрудничестве в сфере образования. В мероприятии приняла участие делегация Московской области во главе с губернатором. Гимназия имени Примакова обладает необходимой инфраструктурой для обучения не только российских, но и иностранных учащихся.
«В Подмосковье мы привезли учеников из разных школ Ташкентской области. Это одарённые ребята, они хотели поближе познакомиться именно с российской системой образования. И вот представилась такая прекрасная возможность не только для учеников, но и для учителей», — подчеркнула учительница русского языка из Бекабадского района Мавджуда ПардаеваВ рамках пятидневного визита гости из Узбекистана посетили Технопарк им. П.Л. Капицы, где изучили лаборатории и экспозицию, посвящённую десятилетию технопарка. В Одинцовском «Десятом лицее» они участвовали в биохимических экспериментах, управлении квадрокоптерами, освоили 3D-моделирование и инженерные проекты.
Культурная программа включала экскурсии в Музей техники Вадима Задорожного, где школьники увидели ретроавтомобили и военную технику, а также посещение Звенигородского музея и манежа с картинами Айвазовского, Куинджи и других мастеров.
«Мне очень понравилось в Физтех-лицее, особенно лаборатории. Нас познакомили с биоинженерией, показали, как выращивают растения без почвы, только на воде. Просто завораживающе! А еще впечатлил Музей техники, там так много машин прошлого века! И при этом они все на ходу, даже сейчас на них можно ездить», — отметил ученик 10 класса из города Янгиюль Назар Насипов.Кроме того, гости посетили парк «Патриот», где осмотрели музей «Дорога Памяти» и главный храм Вооружённых сил Российской Федерации. Также для них провели обзорную экскурсию по Москве.
«Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, Гимназии имени Примакова за это приглашение. В 2017 году лидеры наших государств запустили очень актуальный формат сотрудничества — межрегиональный диалог. Это открыло дорогу для того, чтобы наши области начали активно взаимодействовать. И мы видим ряд положительных результатов — растут товарооборот, взаимные инвестиции, и очень активно расширяется культурно-гуманитарный формат», — сообщил Ботиржон Асадов.
Фото: Константин Семенец
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Дайана Хусинова