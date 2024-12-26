Воробьёв встретился с учениками из Узбекистана, которые посетили гимназию имени Примакова

В рамках укрепления международных связей с Ташкентской областью в сфере образования и культуры Московская область приняла 40 молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет и 7 преподавателей. Для них была подготовлена обширная программа, включающая мастер-классы, практические занятия, деловые игры, а также экскурсии по Подмосковью и Москве, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.