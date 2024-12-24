Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек

Видео:
70 человек стали в этом году лауреатами губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Премию вручают в Подмосковье с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва для поощрения добрых дел и создателей социально значимых проектов. Награды на церемонии в Красногорске вручил губернатор Московской области.
«Рад приветствовать наших дорогих героев, их родителей и детей, волонтёров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия. Сегодня особенно сложное время. Последние почти три года все мы стремимся только к победе. Ради этого каждый из нас пытается внести свою лепту», – сказал глава региона, открывая церемонию.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По поручению президента Воробьёв передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье Павла Тихонова. Боец ушёл добровольцем в Донбасс в 2014 году, получил тяжёлое ранение, восстановился и продолжил службу в зоне СВО. Погиб от прилёта снаряда ВСУ. В Кубинке, где он служил, его именем планируют назвать школу операторов БПЛА.
«Мой сын воспитывался на идеях и примере двух его дедов, которые были орденоносцами, дошли в Великую Отечественную войну до Берлина. Павел хотел повторить их подвиг», – рассказал отец героя Владимир Сергеевич Тихонов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также премия вручена семье Артёма Медкова, который ушёл на передовую в феврале 2022 года, когда его супруга была на последнем месяце беременности. О рождении младшего сына он узнал лишь через несколько недель, а увидел только через полгода. Многодетный отец мечтал отвести дочь в первый класс и успел сделать это перед тем, как вновь отправиться в зону СВО. Там он погиб. Гвардии старший прапорщик Медков представлен к званию Героя России посмертно.
«Хочу выразить большую благодарность всем организаторам премии, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву. Особое спасибо 45-й бригаде, командиру Вадиму Панькову, всем, кто там служит. Ребята, возвращайтесь живыми и здоровыми домой!», – сказала вдова героя Марьяна Медкова.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ходе церемонии награды вручили и бойцам из Подмосковья, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой. Для матерей двух из них появление на сцене их сыновей стало настоящим сюрпризом и лучшим подарком к Новому году.
«Спасибо большое, Андрей Юрьевич, вам, всем, кто каждый день дома молится за наших любимых, наших самых лучших сыновей России. Всех с Новым годом – и пусть такой же сюрприз ждет каждого», – сказала мать одного из бойцов Ирина Витальевна.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
А участник СВО Сергей сделал предложение руки и сердца своей невесте – она тоже не ожидала увидеть его в зале.
«Хочу сказать спасибо всем, кто на протяжении моего боевого пути поддерживает меня, моим боевым товарищам. Также хочу поблагодарить семью, бабушек, дедушек и особенно мою девушку, с которой мы вместе уже восемь лет. Моя хорошая, я тебя очень сильно люблю, знаю, что ты давно этого от меня ждёшь. Выходи за меня замуж», – попросил Сергей и протянул любимой обручальное кольцо.В этом году на конкурс было подано свыше 1,8 тыс. заявок. Лучшие были удостоены наград. Это 10 премий по 5 млн рублей и 60 – по 500 тысяч рублей. Она присуждалась в номинациях «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой отмечены герои СВО, их семьи, волонтёры и неравнодушные жители, которые оказывают помощь нуждающимся. Вторая номинация – для тех, кто своими руками делает дроны, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Специальными гостями премии стали первый в истории России военкор, получивший звание Героя России Евгений Поддубный, военный эксперт и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, народный артист России Владимир Стеклов, призёр Олимпиады Евгений Плющенко.
«В этом зале царит атмосфера искренности, которая должна царить вообще у нас в стране после Победы. И мы обязаны эту атмосферу и братское отношение друг к другу передать нашим детям, потому что это одно из наших завоеваний в ходе спецоперации. Для меня огромная честь принять участие в церемонии вручения этой одной их самых добрых премий в стране. Перед лауреатами склоняю голову», – признался Поддубный.Журналист вручил награды семьям погибших бойцов Владимира Абрамова и Артёма Щукина. Оба представлены к званию Героя России посмертно. Ещё одну награду получила вдова военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который в апреле в зоне спецоперации получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе. Президент посмертно наградил его орденом Мужества.
«Я живу в Московской области и делаю всё, чтобы увековечить память мужа. Недавно по моей инициативе был создан мурал в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Я очень хотела бы сделать несколько конкурсов для молодых журналистов, которые носили бы имя мужа», – сказала Виктория Ерёмина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Лауреатом премии стал и корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, получивший серьёзное ранение в зоне СВО.
«В зоне СВО я потерял своего оператора, друга, с которым мы работали на протяжении многих лет, Валерия Кожина. Но я могу сказать одно: мы всё равно победим. Военкоры будут работать так, как работают сейчас, рискуя собственной жизнью, чтобы рассказывать о настоящих героях на передовой», – подчеркнул Ивлиев.Премия также служит подспорьем для продолжения добрых дел. На полученные деньги лауреаты покупают всё необходимое для бойцов, организуют новые проекты. Так, Алексей Хворов с нуля создал собственное производство противоосколочной защиты. Это бронежилеты для бойцов из лучших отечественных материалов, а также специальная защита для медиков, военкоров и для собак, которые служат на передовой.
«Народному ВПК правительство Московской области уделяет огромное внимание. Помимо Подмосковья, в нашей необъятной стране очень много мастеров, волонтёров, которые каждый день что-то делают, отправляют на фронт. Премия обязательно пойдёт на дальнейшее производство бронежилетов и военного снаряжения», – поделился планами Хворов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернаторские премии вручены и многим другим волонтёрам. Так, Александр Мухуров и Александр Шаповалов из Подольска помогали жителям во время сбоя работы котельной в начале года, круглосуточно дежурили в штабе, принимали заявки в колл-центре, разносили помощь. Они также активное участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело», в рамках которого собрано более 7,5 тыс. тонн необходимых товаров для жителей новый регионов и военных.
За всё время вручения премии лауреатами стали около 14 тыс. человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв наградил лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело»
Молодым семьям Подмосковья будут доплачивать 300 тыс. рублей при рождении детей
Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья
Лора Луганская