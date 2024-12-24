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Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек

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70 человек стали в этом году лауреатами губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Премию вручают в Подмосковье с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва для поощрения добрых дел и создателей социально значимых проектов. Награды на церемонии в Красногорске вручил губернатор Московской области.
«Рад приветствовать наших дорогих героев, их родителей и детей, волонтёров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия. Сегодня особенно сложное время. Последние почти три года все мы стремимся только к победе. Ради этого каждый из нас пытается внести свою лепту», – сказал глава региона, открывая церемонию.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



По поручению президента Воробьёв передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье Павла Тихонова. Боец ушёл добровольцем в Донбасс в 2014 году, получил тяжёлое ранение, восстановился и продолжил службу в зоне СВО. Погиб от прилёта снаряда ВСУ. В Кубинке, где он служил, его именем планируют назвать школу операторов БПЛА.
«Мой сын воспитывался на идеях и примере двух его дедов, которые были орденоносцами, дошли в Великую Отечественную войну до Берлина. Павел хотел повторить их подвиг», – рассказал отец героя Владимир Сергеевич Тихонов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также премия вручена семье Артёма Медкова, который ушёл на передовую в феврале 2022 года, когда его супруга была на последнем месяце беременности. О рождении младшего сына он узнал лишь через несколько недель, а увидел только через полгода. Многодетный отец мечтал отвести дочь в первый класс и успел сделать это перед тем, как вновь отправиться в зону СВО. Там он погиб. Гвардии старший прапорщик Медков представлен к званию Героя России посмертно.
«Хочу выразить большую благодарность всем организаторам премии, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву. Особое спасибо 45-й бригаде, командиру Вадиму Панькову, всем, кто там служит. Ребята, возвращайтесь живыми и здоровыми домой!», – сказала вдова героя Марьяна Медкова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе церемонии награды вручили и бойцам из Подмосковья, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой. Для матерей двух из них появление на сцене их сыновей стало настоящим сюрпризом и лучшим подарком к Новому году.
«Спасибо большое, Андрей Юрьевич, вам, всем, кто каждый день дома молится за наших любимых, наших самых лучших сыновей России. Всех с Новым годом – и пусть такой же сюрприз ждет каждого», – сказала мать одного из бойцов Ирина Витальевна.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А участник СВО Сергей сделал предложение руки и сердца своей невесте – она тоже не ожидала увидеть его в зале.
«Хочу сказать спасибо всем, кто на протяжении моего боевого пути поддерживает меня, моим боевым товарищам. Также хочу поблагодарить семью, бабушек, дедушек и особенно мою девушку, с которой мы вместе уже восемь лет. Моя хорошая, я тебя очень сильно люблю, знаю, что ты давно этого от меня ждёшь. Выходи за меня замуж», – попросил Сергей и протянул любимой обручальное кольцо.
В этом году на конкурс было подано свыше 1,8 тыс. заявок. Лучшие были удостоены наград. Это 10 премий по 5 млн рублей и 60 – по 500 тысяч рублей. Она присуждалась в номинациях «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой отмечены герои СВО, их семьи, волонтёры и неравнодушные жители, которые оказывают помощь нуждающимся. Вторая номинация – для тех, кто своими руками делает дроны, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Специальными гостями премии стали первый в истории России военкор, получивший звание Героя России Евгений Поддубный, военный эксперт и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, народный артист России Владимир Стеклов, призёр Олимпиады Евгений Плющенко.
«В этом зале царит атмосфера искренности, которая должна царить вообще у нас в стране после Победы. И мы обязаны эту атмосферу и братское отношение друг к другу передать нашим детям, потому что это одно из наших завоеваний в ходе спецоперации. Для меня огромная честь принять участие в церемонии вручения этой одной их самых добрых премий в стране. Перед лауреатами склоняю голову», – признался Поддубный.
Журналист вручил награды семьям погибших бойцов Владимира Абрамова и Артёма Щукина. Оба представлены к званию Героя России посмертно. Ещё одну награду получила вдова военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который в апреле в зоне спецоперации получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе. Президент посмертно наградил его орденом Мужества.
«Я живу в Московской области и делаю всё, чтобы увековечить память мужа. Недавно по моей инициативе был создан мурал в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Я очень хотела бы сделать несколько конкурсов для молодых журналистов, которые носили бы имя мужа», – сказала Виктория Ерёмина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Лауреатом премии стал и корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, получивший серьёзное ранение в зоне СВО.
«В зоне СВО я потерял своего оператора, друга, с которым мы работали на протяжении многих лет, Валерия Кожина. Но я могу сказать одно: мы всё равно победим. Военкоры будут работать так, как работают сейчас, рискуя собственной жизнью, чтобы рассказывать о настоящих героях на передовой», – подчеркнул Ивлиев.
Премия также служит подспорьем для продолжения добрых дел. На полученные деньги лауреаты покупают всё необходимое для бойцов, организуют новые проекты. Так, Алексей Хворов с нуля создал собственное производство противоосколочной защиты. Это бронежилеты для бойцов из лучших отечественных материалов, а также специальная защита для медиков, военкоров и для собак, которые служат на передовой.
«Народному ВПК правительство Московской области уделяет огромное внимание. Помимо Подмосковья, в нашей необъятной стране очень много мастеров, волонтёров, которые каждый день что-то делают, отправляют на фронт. Премия обязательно пойдёт на дальнейшее производство бронежилетов и военного снаряжения», – поделился планами Хворов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернаторские премии вручены и многим другим волонтёрам. Так, Александр Мухуров и Александр Шаповалов из Подольска помогали жителям во время сбоя работы котельной в начале года, круглосуточно дежурили в штабе, принимали заявки в колл-центре, разносили помощь. Они также активное участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело», в рамках которого собрано более 7,5 тыс. тонн необходимых товаров для жителей новый регионов и военных.

За всё время вручения премии лауреатами стали около 14 тыс. человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.


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Минобороны Украины попросило отсрочить законопроект о демобилизации
МО Украины попросило Раду отсрочить законопроект о демобилизации до марта
24 декабря 2024, 20:06

Фото: iStock/Olena_Z

Минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом пишет издание «Украинская правда».
Отмечается, что письмо с соответствующим запросом поступило от министра обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее первый замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявлял, что проект закона о демобилизации бойцов ВСУ уже существует «в каком-то виде». Однако, по его словам, его не будут вносить на рассмотрение парламента до достижения достаточного количества резервов для смены мобилизованных.

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#мобилизация
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Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО
24 декабря 2024, 19:55

Фото: iStock/zim286

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения СВО. Об этом сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своём Telegram-каналов.
Он подчеркнул, что все военные прошли обучение у лучших инструкторов Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина в Гудермесе. Специально для них был разработал экспресс-курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных в зоне СВО навыков и умений.

Также Кадыров добавил, что на взлётной полосе к добровольцам обратились председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела МВД РФ на транспорте в Грозном Али Тагиров. Они выразили уверенность, что бойцы успешно выполнят все поставленные перед ними задачи.

По прибытии на фронт добровольцы вступят в спецназ «Ахмат».

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Жители Шевченко в ДНР рассказали, как ВСУ отбирали у них детей
24 декабря 2024, 19:34

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

ВСУ заставляли жителей посёлка Шевченко в ДНР эвакуироваться на Украину, отбирая у них детей. Об этом сообщает RT.
Беженцы рассказали в беседе с телеканалом, что если жители населённого пункта не соглашались ехать на Украину, то ВСУ забирали у них детей. Такие действия боевиков вынуждали родителей ехать туда, куда их направляли.

Также один из беженцев отметил, что украинские военные называли местных жителей «собаками» и относились к ним «не по-человечески». Он подчеркнул, что иногда люди, когда военные угрожали им оружием, давили их автомобилем.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию в населённом пункте Малая Токмачка Запорожской области. Также были вывезены 54 ребёнка из Гуляйполя, Степногорска, Новопавловки, Преображенки и Егоровки в Запорожской области.

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#днр
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#дети
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ВС РФ взяли под контроль трассу Гуляйполе – Великая Новоселка
24 декабря 2024, 19:25

Фото: iStock/zabelin

ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе – Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Днём ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении подразделениями группировки войск «Восток» населённого пункта Сторожевое в ДНР на запорожской линии фронта.

Российские бойцы вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе – Великая Новосёлка на времевском направлении и взяли её под огневой контроль, отметил Рогов.

Подчеркнём, что времевское направление проходит между ДНР и Запорожской областью. В Великой Новоселке в настоящее время располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.

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#запорожская область
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Офицер ВСУ похитил и три месяца насиловал мирную жительницу под Херсоном
24 декабря 2024, 18:39

Фото: iStock/sebastianosecondi

Украинский офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны похитил мирную жительницу на территории Херсонской области, которая находится под контролем киевского режима, и насиловал ее на протяжении трех месяцев. Об этом пишет MK.RU.
Все произошло в селе Суханово Береславского района. Офицер ВСУ удерживал в плену 30-летнюю местную жительницу три месяца. Все это время он издевался над пленницей и насиловал ее в заброшенном доме.

При этом в местной администрации были в курсе этого, однако никаких действий по освобождению женщины не предпринимали. В итоге спасти пленницу решили активисты. Им удалось освободить девушку и отвезти ее в безопасное место.

Отмечается, что военные 121-й бригады теробороны ВСУ неоднократно занимались мародерством и издевались над мирным населением.

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#всу
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Губернатор Воробьёв наградил лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело»
24 декабря 2024, 18:38

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил награды лауреатам премии «Мы рядом. Доброе дело». Это военнослужащие, конструкторы, инженеры, спасатели и волонтёры. Во время торжественной церемонии в Красногорске глава региона объяснил смысл премии.
«У нас в Подмосковье и в нашей любимой стране есть люди, которые делают благородные дела совершенно бескорыстно. Они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального. Поэтому для нас это очень большая честь. Последние два года общество стремится только к одному – к победе в спецоперации. Каждый россиянин старается внести свою лепту. Поэтому сегодня по поручению президента и на основании итогов конкурса, который мы проводили, хочу вручить награды самым дорогим, самым близким и самым достойным», – заявил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе церемонии вручения премии «Мы рядом. Добрые дела» двум матерям бойцов спецоперации сделали новогодний сюрприз. Губернатор пригласил на сцену их сыновей.
«Всё-таки мы должны помнить, что скоро Новый год, и настроение должно быть новогоднее. Выходите, сюрприз наш дорогой, наша гордость!», – сказал глава региона.
Матери не подозревали, что их ждёт такой подарок. Со слезами на глазах они обняли сыновей после долгой разлуки.


Был и ещё один трогательный момент. Боец Сергей Миронов сделал предложение своей девушке Геле прямо на сцене.
«Моя хорошая, я прошу тебя подойти ко мне. Родная моя, я тебя очень сильно люблю. Выходи за меня!», – сказал Сергей возлюбленной.
Девушка расплакалась, а зал поддержал влюблённых аплодисментами.

Церемония награждения премии «Мы рядом. Добрые дела» прошла в Подмосковье в 12-й раз. В том числе лауреаты получили из рук губернатора государственные награды Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В США заявили, что Зеленский оторван от реальности
Дэвис: Зеленский отвергает все предложения по урегулированию конфликта
24 декабря 2024, 18:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отвергает все реалистичные предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Непонятно, к чему клонит Зеленский, может быть, он просто оторван от реальности. Что в голове у их командующего Сырского, что в голове у Зеленского, когда они продолжают выступать против всех поступающих предложений», — заявил Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

Он напомнил про предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии, которое было отвергнуто Зеленским, а также постоянных заявлениях избранного президента США Дональда Трампа о мирных переговорах.

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#матвиенко
#трамп
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Военный эксперт Меркурис заявил о провале проекта ЕС «Украина»
24 декабря 2024, 17:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Европейским лидерам пора признать: все их «миротворческие», равно как и любые другие планы относительно Украины, абсолютно тщетны и нежизнеспособны. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В своём видеоблоге на YouTube он назвал все намерения Евросоюза по созданию миротворческого контингента, по замораживанию конфликта по линии боевого соприкосновения абсолютно невыполнимыми.

«Европейцы всё ещё не в состоянии понять фундаментальный и такой простой факт: конфликт на Украине проигран, их проект «Украина» полностью провалился», — утверждает эксперт.

По мнению Меркуриса, противостояние на Украине так или иначе закончится в следующем, самое позднее — в 2026 году. Аналитик допускает, что между Россией и США могут пройти переговоры, чтобы каким-то образом смягчить последствия. Однако завершение конфликта в любом случае станет поражением для «проекта», запущенного европейцами и людьми из администрации Байдена, заключил Меркурис.

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#эксперт
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#проект
#украина
#youtube
#переговоры
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В Кривом Роге прогремел мощный взрыв
24 декабря 2024, 17:44

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Нанесён удар по объекту врага в Кривом Роге. Над городом виден дым после взрыва», — говорится в сообщении.

Баллистический удар был нанесен по объекту врага. По предварительным данным, прилет пришелся по зданию прокуратуры киевского режима.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил факт российского удара.

Днем 24 декабря также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели сильные взрывы. Жителей призвали перейти в укрытия.

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