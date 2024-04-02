Подмосковье вышло в лидеры по обеспечению жителей чистой водой

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Московская область оказалась среди регионов, где с 2019 года выполнен самый большой объём работ по программе «Чистая вода». Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
«Обеспечивать россиян качественной питьевой водой помогает федеральный проект «Чистая вода». Благодаря ему в пяти регионах-лидерах ввели более 300 объектов водоснабжения. Наибольший объем работ с 2019 года выполнили в Брянской, Московской, Тамбовской, Саратовской областях и Кабардино-Балкарской Республике», – написал вице-премьер в своём телеграм-канале.Подмосковные коммунальщики с 2014 года завершили строительство более 560 объектов водоснабжения по программе «Чистая вода». Это улучшило качество воды для более чем 2,5 млн жителей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По данным ведомства, с начала 2023 года завершено строительство 29 объектов питьевого водоснабжения в 19 городских округах. Чистая вода пришла в дома ещё более 128 тыс. жителей.
«В планах на этот год – построить и реконструировать еще 49 объектов питьевого водоснабжения. Тем самым мы дополнительно обеспечим качественной водой более 301 тыс. человек, а показатель обеспеченности жителей Подмосковья чистой питьевой водой увеличится до 94,5%», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
По данным Роспотребнадзора, обеспеченность чистой водой в Подмосковье выросла до рекордных значений – с 83,2% до 94,1%. По этому показателю Московская область занимает четвёртое место среди 18 регионов Центрального федерального округа.
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Лора Луганская