Возводимые в Подмосковье 12 очистных сооружений обеспечат чистой водой 560 тысяч жителей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Подмосковье сейчас строят 12 очистных сооружений. С окончанием строительства более 560 тысяч жителей региона получат качественную воду, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
«Сейчас одновременно на территории региона мы строим 12 объектов с потенциальным объёмом очистки сточных вод от 10 до 400 тысяч кубометров в сутки. Самые крупные объекты – в Дубне, Звенигороде, Можайске, Апрелевке, Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Лыткарине, Солнечногорске, Рузе и Щёлкове. Получать принципиально новую и качественную коммунальную услугу водоотведения по итогам реализации всех проектов будут более 560 тысяч жителей Московской области», – отметил Велиховский.Он выступил на совещании по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории Московской области, которое прошло в Доме правительства региона под руководством вице-губернатора – министра энергетики Подмосковья Евгения Хромушина. На совещание также собрались главы городских округов и представители крупнейших подрядных организаций, занимающихся реконструкцией и строительством очистных сооружений.
«Сегодня у нас в регионе реализуется одна из масштабнейших в России программ по строительству и реконструкции очистных сооружений. Мы жёстко контролируем объёмы и сроки исполнения мероприятий нацпроекта «Экология». Финансирование очистных сооружений осуществляется, в том числе, за счёт федерального бюджета. Поэтому «народная забава» поменять технологию, оборудование и пересогласовать проект в экспертизе не пройдёт», — предупредил Хромушин.Он добавил, что не будет допущено также увеличения сроков строительства очистных сооружений и переноса сроков сдачи объектов по госконтрактам. В этом случае контракты с такими подрядчиками будут расторгнуты, а с исполнителя востребуют неустойку.
Очистные сооружения в Подмосковье реконструируют и строят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология». Цель – серьёзно сократить объём отводимых в реку загрязнённых сточных вод.
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Лора Луганская