Возводимые в Подмосковье 12 очистных сооружений обеспечат чистой водой 560 тысяч жителей

Ранее планировалось, что минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 30 тыс. рублей, однако президент, как всегда, поставил более жёсткую и сложную задачу. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.