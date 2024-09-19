Губернатор Воробьёв рассказал о новых ограничениях для мигрантов в Подмосковье

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
В Московской области с будущего года вводится запрет на использования труда иностранных рабочих в нескольких сферах, эту тему губернатор региона Андрей Воробьёв осудил в ходе оперативного совещания с руководством силовых структур Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства области.
«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами – там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем, мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т.д. Считаем, что получить эту работу могут граждане России», — сказал Андрей Воробьёв.Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов из-за рубежа, работающих по патентам, с 1 января 2025 года нельзя будет нанимать на вакансии, связанные с торговлей спиртными напитками и табачными изделиями, в нестационарных объектах торговли, а также на вакансии в сферах спорта, здравоохранения, досуга, культуры и образования.
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