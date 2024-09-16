Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга

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Акт вандализма с написанием религиозных лозунгов на Аничковом дворце Санкт-Петербурга совершил 28-летний мигрант, пишет тг-канал издания News.
Журналисты уточнили, что против уроженца Средней Азии открыли уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Материальный ущерб составляет свыше 20 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, в Москве в торговом центре «Афимолл» в Москва-сити рухнул лифт, пострадали три человека. Уточнялось, что они смогли выбраться из лифтовой кабины своими силами. Сейчас на месте работают экстренные службы.
А за рубежом на охотников на уток из Франции напали мигранты, используя мачете и арматуру.
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Как сообщалось ранее, в Москве в торговом центре «Афимолл» в Москва-сити рухнул лифт, пострадали три человека. Уточнялось, что они смогли выбраться из лифтовой кабины своими силами. Сейчас на месте работают экстренные службы.
А за рубежом на охотников на уток из Франции напали мигранты, используя мачете и арматуру.
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Никита Кротов