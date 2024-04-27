Губернатор Воробьёв рассказал о цифровизации в Подмосковье

Фото: пресс-служба правительства МО
Опытом внедрения цифровых технологий в разные сферы жизни Московской области поделился губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания комиссии Госсовета России по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Заседание под руководством секретаря Госсовета Игоря Левитина состоялась в Доме правительства Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства области.
«В послании нашего президента отдельным блоком была выделена необходимость цифровой трансформации. Мы этим занимаемся. Насколько успешно — оценят жители, которые пользуются всеми этими сервисами», — сказал Воробьёв.Глава региона отметил, что в области растёт востребованность портала госуслуг. В частности, именно через этот онлайн-порта подаётся 98% всех заявлений, а количество очных посещений МФЦ стабильно снижается.
Одной из самых популярных цифровых услуг является запись ребёнка в первый класс. Кроме того, в рамках цифровизации сферы образования в области был внедрён «Электронный дневник», позволяющий родителям контролировать оценки и домашние задания детей в онлайн-режиме.
Благодаря цифровизации здравоохранения у жителей Подмосковья появилась возможность записаться к врачу онлайн, кроме того, стали доступны телемедицинские консультации.
В сфере транспорта в области внедрена безналичная оплата за проезд, к этой системе подключилась 121 компания-перевозчик, работающая в регионе. Цифровизация также помогает любителям активного образа жизни: для них была создана онлайн-платформа «Мой спорт», где собрана вся информация о спортивных учреждениях Подмосковья. Кроме того, на платформе проводятся трансляции соревнований.
Цифровизация социальной сферы позволила внедрить проактивное предоставление ряда социальных услуг, то есть получателям не нужно подавать заявление на ту или иную льготу или выплату: всё оформляется автоматически.
В сфере государственного управления в Московской области действует целый набор цифровых решений, касающихся строек, закупок и прочего. Кроме того, в Подмосковье организована эффективная система обратной связи с жителями — портал «Добродел». Через него ежегодно поступает около 2 млн обращений.
Кроме того, цифровизация делает Московскую область более безопасной — в этом правоохранителям помогает система видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме того, через камеры «Безопасного региона» контролируется соблюдение чистоты и порядка на общественных территориях.
Для удобства жителей в области работает 21 проект с использованием искусственного интеллекта и ещё семь находятся на стадии внедрения. ИИ используется и в медицине, и в благоустройстве, и для оптимизации работы общественного транспорта и пр.
Андрей Воробьёв в ходе заседания Госсовета также представил 11 предложений для включения в находящийся в разработке национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Среди внесённых главой региона предложений предоставление возможности цифровой регистрации недвижимости для юридических лиц, внедрение цифрового профиля мигранта — то есть электронной карты, содержащей полную информацию о приезжем, создание электронной системы отчётов и многое другое.
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Лев Каштанов