Губернатор Воробьёв рассказал о цифровизации в Подмосковье

VI военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!», посвященная Дню Победы, состоялась 25 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские», в ней приняли участие более тысячи ребят из 120 отрядов, в том числе — два отряда из Каширы. Один из них по итогам игры вошёл в десятку лучших, сообщает пресс-служба администрации городского округа.