Подмосковные IT-компании получили грантов на миллиард рублей

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Сумма грантов, выданных подмосковным IT-компаниям, достигла 1 млрд рублей. В 2024 году планируется выдать столько же, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Мы заинтересованы в развитии новых технологий, создании передовых цифровых продуктов, современных моделей компьютерной техники, в поддержании лидирующих позиций региона в сфере IT. Поэтому Подмосковье оказывает финансовую поддержку областным IT-компаниям. Сейчас общая сумма выданных грантов составляет 1 млрд рублей», – сказал первый замдиректора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.Как отметили в министерстве, в Московской области подписали 19-е соглашение о выдаче гранта. Его получила компания-разработчик сайтов и приложений. До конца года планируют выдать не менее 20 грантов.
В пресс-службе уточнили, что сумма грантов составляет от 96 до 240 тыс. рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и зарплаты. Потратить деньги можно на оплату труда новых сотрудников или покупку оборудования.
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Лора Луганская