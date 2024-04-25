Онлайн-услугу для банков в Подмосковье дополнили «умным» сервисом

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Услугу для банков оптимизировали на региональном госпортале в Московской области, теперь в форму для предоставления документов участникам льготного кредитования бизнеса внедрено автозаполнение полей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Глава министерства Надежда Куртяник отметила, что в области постоянно ведется работа по оптимизации цифровых услуг, благодаря чему они становятся удобнее для пользователей, кроме того, оптимизация сокращает время оказания услуги и снижает вероятность отказов.
В министерстве отметили, что оптимизирована была услуга «Предоставление документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования». Теперь на этапе подачи заявления при введении ИНН основные данные организации появляются автоматически. Заявителю остаётся заполнить оставшееся и прикрепить нужные документы.
Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — семь рабочих дней.
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«Для этого мы подключаем к электронным формам «умные» сервисы, экспертные системы, сокращаем список обязательных документов», — пояснила Куртяник.
В министерстве отметили, что оптимизирована была услуга «Предоставление документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования». Теперь на этапе подачи заявления при введении ИНН основные данные организации появляются автоматически. Заявителю остаётся заполнить оставшееся и прикрепить нужные документы.
Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — семь рабочих дней.
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Лев Каштанов