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Губернатор Воробьёв поблагодарил вертолетную эскадрилью за выполнение задач в зоне СВО

07 марта 2024, 12:45
Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил военнослужащих вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Вертолетная эскадрилья совершила порядка пяти тысяч боевых вылетов в зону специальной военной операции.

«Я приехал в эскадрилью, которая на протяжении долгого времени очень достойно выполняет боевые задачи, миротворческие миссии в разных уголках нашей планеты, и особенно сложные задачи, которые стоят перед вами сейчас. Поэтому я хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете, за достойное несение службы. Знаю, что здесь люди профессиональные, которые постоянно совершенствуют свои навыки, что очень важно. Хотел пообщаться, поинтересоваться, какие запросы есть у ваших семей, чем мы можем быть полезны», — поделился Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, что 40 военнослужащих были удостоены государственных наград и 36 человек получили награди Министерства обороны РФ.

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Участок Можайского шоссе перекроют в ночь на 10 марта
07 марта 2024, 12:55

Фото: iStock/Carl Franz

Движение транспорта на Можайском шоссе в районе посёлке Школьный Одинцовского городского округа перекроют с 11 вечера 9 марта до шести утра 10 марта из-за работ по строительству обхода деревни Малые Вязёмы на ЦКАД, сообщает пресс-служба Автодора.
«Движения не будет на участке трассы от пересечения Можайского шоссе с Ямской улицей до пересечения с улицей Городок-17. Во время перекрытия рабочие будут монтировать балки пролётного строения путепровода над шоссе», — отмечается в сообщении.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что обход деревни Малые Вязёмы в Одинцовском округе планируют открыть в конце 2024 года. Новая дорога увеличит пропускную способность ЦКАД и разгрузит местные дороги. Улучшение дорожной ситуации почувствуют более одного миллиона автомобилистов, в том числе 250 тысяч жителей Одинцова, Звенигорода, Кубинки, Голицына и Истры.

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#московская область
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В Коломне в одной из школ открыли клуб юных натуралистов
07 марта 2024, 12:48

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Клуб юннатов открылся в Маливской школе городского округа Коломна. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Новый кружок объединил школьников, которые активно интересуются миром природы и заботятся о растениях и животных.

«Юннатами стали ученики третьих и четвертых классов. После торжественной церемонии посвящения более 50 ребят поучаствовали в конкурсах, проявив свою эрудицию и смекалку. Павел Макаров придумал испытание «Следопыт», с которым справились те, кто смог по отдельным карточкам с изображением животных и следов определить, кому принадлежат те или иные отпечатки», — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что на торжественном открытие присутствовали председатель Совета отделения «Движения Первых» в городском округе Коломна Ольга Шитова, директор школы Светлана Калинина и старший участковый лесничего Павел Макаров.

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«Презент на потоке»: Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки не стоит делать на 8 Марта
Эксперт по этикету Галоян дала советы о подарках женщинам на 8 Марта
07 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/Kerkez

8 Марта уже завтра, а значит пора задуматься о том, какие подарки лучше всего преподнести любимой женщине, маме, подруге или коллеге.
Как угадать с подарком и не попасть впросак рассказала эксперт по этикету Кристина Галоян в эфире «Радио 1».

«Самая распространённая ошибка, которую допускают 90 процентов людей – они дарят цветы без вазы», — рассказала эксперт.

По её словам, подобный подарок является некорректным, потому что дама, получившая этот букет, должна будет самостоятельно переживать о том, куда его поместить. Особенно, если на дворе такой праздник, как 8 Марта, и одной женщине может быть подарено сразу несколько букетов.

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«Самый распространённый и нелюбимый презент всех девушек – это обычные коробки из супермаркета. Если мы действительно хотим порадовать женщину, то это должны быть какие-то эксклюзивные сладости ручной работы», — отметила Галоян.

Эксперт объяснила, что приятный подарок должен быть персонализированным, в то время как стандартная коробка из магазина выглядит как «презент на потоке».

«Своей женщине не очень принято дарить духи. Если мы точно знаем, что наша любимая женщина пользуется определённым запахом духов – тогда можно. Это очень интимный подарок и считается, что здесь можно не угадать», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

К нежелательным подаркам она также отнесла кухонную утварь и дешёвую бижутерию.

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Помимо этого, Галоян напомнила, что женщинам лучше не дарить алкоголь — это также выступает дурным тоном. Исключение — действительно хорошая или коллекционная бутылка игристого вина.

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#этикет
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Энергетики Подмосковья переходят на особый режим работы на время мартовских праздников
07 марта 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры для обеспечения надёжного электроснабжения жителей Московской области вводит на время длинных мартовских выходных компания «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики
«С 8 по 11 марта будет организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала и руководителей компании. Кроме того, с восьми утра 8 марта до восьми утра 11 марта отменены все плановые работы, кроме ликвидации нарушений на электросетях», — говорится в сообщении.
В целом в компании на круглосуточном дежурстве находится 66 бригад. В режиме повышенной готовности к работе дополнительно привлекают 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, среди которой 86 мобильных дизельных электростанций.

Отмечается также, что перед праздниками специалисты «Мособлэнерго» провели на энергетической инфраструктуре провели дополнительные проверки.

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#мособлэнерго
#московская область
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Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в «Школе фермера»
07 марта 2024, 12:24

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жителей Московской области приглашают принять участие в образовательной программе «Школа фермера». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подать заявку на участие можно ​до 9 апреля 2024 года. Все занятия будут проходить на РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.

«Наши представители Центра агропромышленного развития активно принимают участие в обучении: читают лекции, выезжают в рамках практики на действующие фермы. Мы предлагаем заинтересованным жителям Московской области также подать заявки на 9 волну «Школы фермеров». Обучение состоит из теоретического и практического курсов, что позволит не только расширить свои знания в области сельского хозяйства, но и приобрести полезные навыки по запуску агробизнеса», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что после обучение все участники получат диплом государственного образца

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#подмосковье
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В Финляндии вынесли приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС против РФ
07 марта 2024, 12:01

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Финляндии вынесли приговор бизнесмену, нарушившему санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.
Отмечается, что гражданина Франции Габриэля Темина приговорили к девяти месяцам условно. Он является исполнительным директором компаний Luminor и Siberica, которые базируются в Финляндии.

Уточняется, что компании занимаются логистикой и содержанием складских помещений.

Согласно постановлению суда, у Темина конфискуют все доходы, полученные от деятельности этих компаний, в пользу государства.

Ранее таможня Финляндии утверждала, что компании поставляли в Россию беспилотники и товары двойного назначения.

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#приговор
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#санкции
#евросоюз
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В Подмосковье установят адаптивные светофоры на 25 перекрёстках
07 марта 2024, 11:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Светофоры, автоматически подстраивающиеся под дорожную ситуацию для оптимизации трафика, установят в этом году на 25 перекрёстках региональных дорог в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Для борьбы с пробками установим адаптивные светофоры на 25 перекрёстках. После установки потребуется индивидуальная настройка, исходя из интенсивности трафика и направления потоков. При необходимости на перекрёстке изменят схему движения», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
Адаптивный светофор получает информацию о загруженности перекрёстка через датчики, вмонтированные в дорожное полотно. Данные автоматически анализируются и, в зависимости от них, светофор функционирует в том или ином режиме. Таким образом трафик регулируется без участия человека.

В настоящее время адаптивные светофоры работают на 15 подмосковных перекрёстках. Узнать, где такие светофоры установят в этом году, можно через интерактивную карту.

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#подмосковье
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Опрос показал, сколько денег в месяц нужно россиянам для счастья
Россиянам для счастья нужно 215 тысяч рублей в месяц
07 марта 2024, 11:56

Фото: iStock/tiero

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц. Такие данные выявил опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.
Оказалось, что российским мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам: 244 тыс. и 189 тыс. рублей соответственно.

«Самые скромные запросы — у молодёжи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тыс. рублей в месяц», — приводит результаты опроса RT.

При этом больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы — 267 тысяч рублей в месяц. Жителям Владивостока нужно ненамного меньше - 250 тыс. рублей. А петербуржцам — 237 тыс. рублей ежемесячно.

Кроме того, в топ-5 вошли Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тыс. рублей). Меньше всего требуется жителям Кирова – 178 тыс. рублей в месяц — и все будут счастливы.

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Украинская делегация посетила Всемирный фестиваль молодёжи, сообщил Кириенко
07 марта 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Всемирный фестиваль молодёжи посетила значимая делегация из Украины. Об этом сообщил председатель Организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко, чьи слова приводит ТАСС.
Также он сообщил, что участники фестиваля получали звонки с угрозами, поступавшие с территории Украины.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи проходил в Сочи в течение недели, с 1 по 7 марта. Мероприятие проводилось по указу президента России Владимира Путина. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых специалистов в различных областях, начиная от бизнеса и заканчивая спортом и волонтёрской деятельностью. Также на мероприятии были подростки, которые представляют различные детские организации и объединения.

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#сергей кириенко
#россия
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