Губернатор Воробьёв поблагодарил вертолетную эскадрилью за выполнение задач в зоне СВО

Фото: Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил военнослужащих вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Вертолетная эскадрилья совершила порядка пяти тысяч боевых вылетов в зону специальной военной операции.
Стоит отметить, что 40 военнослужащих были удостоены государственных наград и 36 человек получили награди Министерства обороны РФ.
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«Я приехал в эскадрилью, которая на протяжении долгого времени очень достойно выполняет боевые задачи, миротворческие миссии в разных уголках нашей планеты, и особенно сложные задачи, которые стоят перед вами сейчас. Поэтому я хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете, за достойное несение службы. Знаю, что здесь люди профессиональные, которые постоянно совершенствуют свои навыки, что очень важно. Хотел пообщаться, поинтересоваться, какие запросы есть у ваших семей, чем мы можем быть полезны», — поделился Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева