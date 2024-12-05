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Губернатор Воробьёв вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля, в церемонии, приуроченной ко Дню Битвы за Москву, также приняли участи подмосковные герои специальной военной операции и волонтёры, сообщает пресс-служба правительства региона.
После возложения цветов глава региона пообщался с бойцами и волонтёрами за чашкой чая.

«Сегодня памятный день, чтимый по всей стране — 5 декабря, начало контрнаступления. Мы все знаем, какой ценой добились наши деды и прадеды этого прорыва, этих первых побед под Дмитровом, Истрой, Волоколамском, Лобней. Хочу поприветствовать наших героев и волонтёров – эту большую команду единомышленников, которая играет очень заметную роль в Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.



Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Важность таких встреч отметил боец спецназа Росгвардии Лев, удостоенный Ордена Мужества.

«Очень приятно, что сегодня организована такая неформальная дружеская встреча, объединившая разных людей, которые имеют общую цель. И низкий поклон от всех военнослужащих нашим тыловым братьям — подразделениям волонтёров, которые оказывают огромную помощь и вносят свой вклад в Победу. И, конечно, хочется поблагодарить губернатора за всестороннюю поддержку», — сказал Лев.
Среди участников встречи Илья, который ушёл на СВО добровольцем, получил медаль «За Отвагу» и попавший в госпиталь с тяжёлым ранением. Сейчас Илью уже выписали, и он осваивает управление FPV-дронами. Константин, который после ранения начал работать с призывниками. Денис, отвозивший гуманитарную помощь на передовую, а потом сам отправившийся на СВО. Многодетная мать Татьяна Алиходжина, которая руководит благотворительным фондом «Сердце Героя», названным в честь её погибшего мужа — ополченца ЛНР. Координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Химках Анна Прибылова, не раз посещавшая Донбасс с гуманитарными грузами, и другие неравнодушные люди.

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В Луховицах отремонтируют плотину на реке Вертема
05 декабря 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт плотины на реке Вертема планируется провести в деревне Аксёново городского округа Луховицы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение о приёме заявок от потенциальных подрядчиков опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт плотины пруда на реке Веретема. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 143 миллиона 176 тысяч 801 рубль 74 копейки. Заявки принимаются до 19 декабря.

Средства на ремонт плотины будут перечислены из бюджетов Московской области и округа Луховицы.

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#комитет по конкуретной политике мо
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В Подмосковье подорожают малогабаритные квартиры
Цены на малогабаритные квартиры в Подмосковье возрастут
05 декабря 2024, 16:18

Фото: iStock/Lazy_Bear

Из-за запрета на строительство малогабаритных квартир в Московской области стоимость таких же квартир на вторичном рынке увеличится. В остальном существенных изменений цен на подмосковном рынке жилья в связи с новыми правилами не предвидится, заявил основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.
В интервью Life он отметил, что спрос на студии может начать расти уже в декабре – они привлекут внимание инвесторов, которые захотят приобрести их не на вторичном, а на первичном рынке.

Однако, руководитель департамента маркетинговых исследований «Главстрой регионы» Ксения Гришковец уверена, что в ближайшее время малогабаритные квартиры в Подмосковье не подорожают. Сейчас дефицита новых квартир нет, более того, их достаточно для реализации в течение продолжительного периода. При этом, как считает эксперт, ситуация может измениться в ближайшие два года.

С января 2025 года в Московской области будет запрещено строить студии и микроквартиры площадью менее 28 квадратных метров. В столице запрет действует с августа 2024 года.

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#недвижимость
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Александр Дугин принял участие в Одинцове в «Уроке мужества» памяти своей дочери
05 декабря 2024, 16:00

Александр Дугин (Фото: Радио 1)

В школе «Багратион» в Одинцове прошёл «Урок мужества», посвящённый памяти погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Проект стартовал в 2023 году, и впервые перед ребятами выступил отец девушки – философ и политолог Александр Дугин.
Об этом рассказал «Радио 1» организатор мероприятия Владимир Кленин.
«У нас был настоящий праздник души, потому что именно в этот день два года назад мы впервые выступили с проектом «Урок мужества. Дарья Дугина». 2 декабря 2022 года это был Серпуховской колледж, там мы в первый раз попробовали этот формат. Просто как журналисты решили провести такое мероприятие. Как пришла идея? Для тех, кто знал Дарью, 20 августа 2022 года стало переломным моментом в жизни. Я не знал её лично, но смотрел её репортажи по телевидению, и она мне нравилась. Красивая девчонка, умеющая говорить, ярко и интересно подать свою мысль. Она сразу привлекла внимание», – поделился Кленин.
Когда произошла трагедия, он буквально через несколько дней был месте гибели Дарьи.
«Сама аура этого места произвела не то, чтобы тягостное впечатление… Скорее, откуда-то сверху пришла мысль о том, что как журналист я должен рассказать о подвиге Даши. Так родился проект. Мы за два месяца написали сценарий, выступили в первый раз перед ребятами из Серпуховского колледжа, а дальше начали совершенствовать проект. Я профессиональный журналист, учился на факультете журналистики МГУ. Для «Урока мужества» мы нашли тот самый формат, который, как мне показалось, наиболее интересен для нынешней молодежи. Оказалось, что мы были правы», – отметил собеседник «Радио 1».
Журналист назвал замечательным то, что Александр Гельевич в первый раз стал участником этого урока.
«Я ему искренне благодарен. Школьники увидели перед собой великого философа, человека, который действительно болеет душой за будущее нашей страны. Он призвал молодёжь быть неравнодушными к истории и к настоящему своей Родины, участвовать в том, что происходит», – добавил Кленин.
По его словам, организаторы «Урока мужества» за два года выступили почти в 85 школах.
«Более 8 тыс. школьников и студентов слышали наши выступления в формате «Урок мужества. Дарья Дугина». Сейчас думаем о том, чтобы идти дальше. У нас в работе – четыре проекта. Тему военкоров продолжат Борис Максудов и Владлен Татарский. Кроме того, у нас новый проект – «Эра героев». Это рассказы о бойцах СВО, обычных ребятах», – поделился планами Владимир Кленин.
Дарья Дугина погибла в возрасте 29 лет 20 августа 2022 года в подмосковном посёлке Большие Вязёмы, возвращаясь с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». По данным следствия, её машина была взорвана украинской террористкой Натальей Вовк, которая долгое время следила за журналисткой.

22 августа того же года президент Владимир Путин подписал Указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества (посмертно).

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Парфюмер рассказала об ароматах для празднования Нового года
Парфюмер Глюк: для Нового года подойдут духи со сладкими и древесными ароматами
05 декабря 2024, 15:52

Фото: iStock/Angelika-Angelika

Для празднования Нового года подойдут духи со сладкими зелеными и древесными ароматами, а также с нотами напитков. Об этом рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк. По ее словам, праздничную атмосферу создадут ноты специй — имбирь, корица, анис, или цитрусовые ароматы.
«А еще в праздники хорошо будут звучать гурманские ноты напитков, допустим, розового шампанского, глинтвейна, грога, а также парфюмы со сладким ароматом имбирного пряника, кекса со специями или чая массала», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».
Тем временем в Роспотребнадзоре раскрыли другую сторону монеты, рассказав о важности проветривания помещения зимой, сообщает «Петербургский дневник».

В ведомстве подчеркнули, что длительное нахождение в непроветренном помещении приводит к усталости, головным болям и повышенному риску заражения ОРВИ. Специалисты советуют открывать окна на 5-10 минут каждые 2-3 часа даже зимой, чтобы обеспечить крепкий сон и здоровье организма.

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«Заложники рынка»: Критик Заславский объяснил, зачем нужен аукцион билетов в Большой театр
Критик Заславский: цены в Большом театре оставят залы без настоящей публики
05 декабря 2024, 15:33

Григорий Заславский (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Максимальная ставка за парные билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре на 20 декабря составила 200 тыс. руб. на аукционе в среду. Такие ставки были сделаны на билеты в третьем ряду партера — 16 и 17 места. Самый дорогой единичный билет оказался в первом ряду партера. Он был продан на аукционе за 65 тыс. руб.
Ректор ГИТИСа, театральный критик, Григорий Заславский в беседе с «Радио 1» заявил, что билеты имеют стоимость в 200 тысяч рублей только на 20 декабря, а дальше цена будет повышаться.

«Еще в Большом театре есть давняя традиция, что если вы покупаете билеты в ложу, то будет одно место в первом ряду, а второе — на втором. Чтобы не было такого, что кто-то сидит в первом ряду, а остальные ютятся во втором», — сообщил он.

По его словам, люди, приобретающие билеты на первые ряды партера за большие суммы, идут в Большом театр за светскостью, а не за настоящим искусством.

«Эти люди идут в Большой театр скорее за светским мероприятием, а не для того, чтобы оценить балет. Потому что все-таки балет лучше смотреть из бенуара или даже из бельэтажа. Раньше это были как раз самые аристократические места. Но это все приводит к тому, что из зала вымывается публика, которая приходит судить именно о балете. В Большом театре всегда были зрители, которые "с молодых ногтей" следили за каждым исполнителем и ходили на каждый спектакль. А сейчас для этих зрителей вход в театр становится преградой из-за цен», — объяснил театральный эксперт.

Он добавил, что театр, устанавливая цены и на обычные спектакли, рискует потерять публику, которая считает все, происходящее на сцене, искусством.

«Это касается не только «Щелкунчика», потому что билеты в Большой театр и в обычные дни стоят сегодня недешево, например, по 50 тысяч. Для меня это такая же недоступная цена. Теоретически можно представить, что раз в год, после накопления, можно сходить. Но с учетом того, что билеты еще на всю семью брать, рука не тянется к кошельку», — подчеркнул он.
«Для лохов»: Анастасия Волочкова раскритиковала Большой театр из-за цен на билеты
«Для лохов»: Анастасия Волочкова раскритиковала Большой театр из-за цен на билеты

Григорий Заславский объяснил, что люди сейчас являются заложниками рынка, и если театр откажется от этого аукциона, то деньги пойдут в карманы к спекулянтам, а третьего варианта не предусмотрено.

«Спекулянты будут их перепродавать, как в прошлом году, по 170 или по 175 тысяч. А мы хотим, чтобы эти деньги оказывались в бюджете или у спекулянтов?» — сказал ректор ГИТИСа.

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В семи округах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки
05 декабря 2024, 15:32

Григорий Заславский (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Повреждённые павильоны остановок общественного транспорта отремонтировали сотрудники Мосавтодора на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт остановок провели, в частности, на Путилковском шоссе в красногорской деревне Путилково, на Асфальтовой улице в садоводческом товариществе «Овощевод» Богородского округа, на улице Жуковского в Луховицах, на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре, на улице Обуховская в Солнечногорске и на улице Мира в Мытищах», — говорится в сообщении.
Кроме того, были приведены в порядок остановочные павильоны на Лихачёвском и Новом шоссе в Долгопрудном.

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#московская область
#подмосковье
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В России создали систему для онлайн-проверки документов на основе нейросетей
05 декабря 2024, 15:26

Фото: iStock/Dragos Condrea

Российские ученые создали систему Smart ID Engine 2.5 для онлайн-проверки документов и удаленного подтверждения личности, которая работает с помощью двух нейросетей — «Да Винчи» и «Шерлок», где первая ищет и распознает документ, а вторая проверяет его подлинность. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании Smart Engines. Разработка, как отмечается, поможет эффективнее бороться с мошенниками и упростит дистанционную работу с клиентами.
«Новая версия системы Smart ID Engine 2.5 работает на базе двух ИИ-архитектур — «Да Винчи» и «Шерлок», которые выполняют разные задачи. В среднем обеим моделям требуется не более секунды, чтобы проанализировать одно изображение», — приводит RT заявление компании.
Такая технология окажется весьма полезной, так как в России все больше набирают популярность онлайн-встречи на видеоконференциях. К примеру, по информации «Сiбдепо», в Кемеровской области трафик таких приложений вырос на 94% за год, больше всего — в образовательных учреждениях, IT-сфере и консалтинговых компаниях.

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В выходные в Москве обещают снегопады
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидаются снегопады и облачность
05 декабря 2024, 15:06

Фото: iStock/ChamilleWhite

В ближайшие выходные в Москве ожидаются снегопады и облачность. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти дни также прогнозируется сильный ветер.
«В Москве минимальная — -4...-6 °C, максимальная — -1...-3 °C. В воскресенье ночь будет еще относительно холодной, порядка -2...-4 °C, а дневная температура приблизится к отметке 0 °C. Очередной атлантический циклон подсыплет нам снежка и вновь вернет погоду к оттепели», — пояснила синоптик в беседе с RT.
Однако не по всей России обещают столь небольшие морозы. К примеру, в Кузбассе в выходные обещают до -20 градусов ночью и до -14 днем, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на кемеровский Гидрометцентр. Ночью и утром обещают туман и дымку, на дорогах гололедицу.

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#машины
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Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков
Известный врач-диетолог Алексей Ковальков умер на 63-м году жизни
05 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/jorgeantonio

Известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала.
Уточняется, что Ковальков был противником диет, поскольку был уверен, что они не учат нас пищевому поведению и помогают похудеть лишь на короткий срок. По данным пресс-службы, врач был невероятно работоспособным и принципиальным человеком, который открыто выступал против псевдодокторов.

Последние несколько лет Алексей Ковальков боролся с тяжелой болезнью. Помимо работы в клинике, он также регулярно проводил семинары и тренинги, вел свой канал в интернете.

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