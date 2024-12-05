Губернатор Воробьёв вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля, в церемонии, приуроченной ко Дню Битвы за Москву, также приняли участи подмосковные герои специальной военной операции и волонтёры, сообщает пресс-служба правительства региона.
После возложения цветов глава региона пообщался с бойцами и волонтёрами за чашкой чая.
Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Важность таких встреч отметил боец спецназа Росгвардии Лев, удостоенный Ордена Мужества.
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«Сегодня памятный день, чтимый по всей стране — 5 декабря, начало контрнаступления. Мы все знаем, какой ценой добились наши деды и прадеды этого прорыва, этих первых побед под Дмитровом, Истрой, Волоколамском, Лобней. Хочу поприветствовать наших героев и волонтёров – эту большую команду единомышленников, которая играет очень заметную роль в Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Важность таких встреч отметил боец спецназа Росгвардии Лев, удостоенный Ордена Мужества.
Среди участников встречи Илья, который ушёл на СВО добровольцем, получил медаль «За Отвагу» и попавший в госпиталь с тяжёлым ранением. Сейчас Илью уже выписали, и он осваивает управление FPV-дронами. Константин, который после ранения начал работать с призывниками. Денис, отвозивший гуманитарную помощь на передовую, а потом сам отправившийся на СВО. Многодетная мать Татьяна Алиходжина, которая руководит благотворительным фондом «Сердце Героя», названным в честь её погибшего мужа — ополченца ЛНР. Координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Химках Анна Прибылова, не раз посещавшая Донбасс с гуманитарными грузами, и другие неравнодушные люди.
«Очень приятно, что сегодня организована такая неформальная дружеская встреча, объединившая разных людей, которые имеют общую цель. И низкий поклон от всех военнослужащих нашим тыловым братьям — подразделениям волонтёров, которые оказывают огромную помощь и вносят свой вклад в Победу. И, конечно, хочется поблагодарить губернатора за всестороннюю поддержку», — сказал Лев.
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Лев Каштанов