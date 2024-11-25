В Подмосковье рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей

Фото: пресс-служба правительства МО
В Московской области ведётся активная работа по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей, участие в этом принимают как общерегиональные министерства и ведомства, так и окружные администрации, а также общественные организации и волонтёры. Важность этой работы подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания.
«Это очень важная и заметная тема. И я уверен, что главы округов, депутаты, общественники, которые работают у себя в округах, понимают, насколько важно своевременно оказать максимальную поддержку — будь то выплаты, документы, какие-то отдельные просьбы. Всё это имеет принципиально важное значение», — сказал Андрей Воробьёв.Глава подмосковного отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова рассказала, что с начала работы фонда — с 1 июля 2023 голда — к ним за помощью обратились более 16 тысяч человек, из них 8,1 тыс. ветеранов и около 8,2 тыс. членов их семей. Она также отметила, что из 24,3 тыс. поступивших вопросов 20,1 тыс. же решены.
«Топ вопросов на данный момент немного поменялся. Если первоначально большинство вопросов поступало по получению ветеранского удостоверения, то сейчас на первый план выходят выплаты, медицинская помощь и поиск пропавших без вести», — рассказала Ольга Ермакова.Она также отметила, что ключевым направлением работы фонда является взаимодействие с семьями бойцов.
«На данный момент в городских округах у нас работают 58 социальных координаторов. Но нам добавили ещё 20 штатных единиц, и мы будем добавлять социальных координаторов в те округа, где в их поддержке нуждается больше семей», — сообщила Ольга Ермакова.В числе проектов фонда Ольга Ермакова назвала помощь в трудоустройстве и вовлечение ветеранов в спорт.
В свою очередь, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева напомнила, что в Подмосковье, помимо федеральных, действует ряд региональных льгот для участников СВО и членов их семей, и этот список расширяется.
«У нас есть льготы, которые оказываются семьям с детьми, льготы, которые получают пожилые родители. Новая мера поддержки — это выплата на школьную форму детям, чьи отцы погибли на СВО», — сказала Людмила Болатаева.Она добавила, что расширяется помощь по реабилитации раненых в центре «Ясенки», туда привлекают топовых специалистов. А с нового года там смогут бесплатно проживать жёны бойцов. Кроме того, достигнуто соглашение с Центром А.И. Мещерякова по реабилитации бойцов с поражением слуха и зрения.
Информацию по теме дополнила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Она рассказала, что помощь бойцам и их семьям оказывают 2 тысячи 455 индивидуальных кураторов. Кроме того, в регионе работает 57 муниципальных центров поддержки участников СВО и их семей.
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Лев Каштанов