В Подмосковье рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей

Россияне стали чаще обращаться к психологам. Согласно исследованию здоровья, число россиян, никогда не обращавшихся за психологической помощью, снизилось с 81% в 2023 году до 74% в 2024, и только 13% респондентов никогда не тревожатся и не испытывают стресс.