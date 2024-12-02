«Пока мы едины, мы непобедимы»: Андрей Воробьёв пообщался с молодёжью Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробёв (фото: Радио 1)
2 декабря в доме правительства Московской области прошло мероприятие в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Вы все люди активные, неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую жизнь своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — сказал губернатор Московской области молодым ребятам.Кроме того, Воробьёв подчеркнул важность общения молодых людей с известными личностями и ответил на вопросы представителей молодёжи Подмосковья.
«Эти встречи, знакомство и общение с интересными людьми не для того, чтобы принять все за чистую монету и делать так, как они, а для того, чтобы думать своей головой: а как бы я сделал? И, конечно, для того, чтобы учиться всему хорошему и светлому друг у друга», — отметил Воробьёв.Также на встрече губернатор Московской области дал главный совет для молодёжи Подмосковья.
«Пока мы едины, мы непобедимы. Я считаю, что умение в жизни чувствовать плечо близкого человека — это всегда очень важно», — сказал он.
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