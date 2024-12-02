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«Пока мы едины, мы непобедимы»: Андрей Воробьёв пообщался с молодёжью Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробёв (фото: Радио 1)

Губернатор Московской области Андрей Воробёв (фото: Радио 1)

2 декабря в доме правительства Московской области прошло мероприятие в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Вы все люди активные, неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую жизнь своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — сказал губернатор Московской области молодым ребятам.
Кроме того, Воробьёв подчеркнул важность общения молодых людей с известными личностями и ответил на вопросы представителей молодёжи Подмосковья.


«Эти встречи, знакомство и общение с интересными людьми не для того, чтобы принять все за чистую монету и делать так, как они, а для того, чтобы думать своей головой: а как бы я сделал? И, конечно, для того, чтобы учиться всему хорошему и светлому друг у друга», — отметил Воробьёв.
Также на встрече губернатор Московской области дал главный совет для молодёжи Подмосковья.
«Пока мы едины, мы непобедимы. Я считаю, что умение в жизни чувствовать плечо близкого человека — это всегда очень важно», — сказал он.

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#подмосковье
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#молодёжь
Автоэксперт раскрыл разницу между оригинальными запчастями и копиями
Автоэксперт Телегин: покупка неоригинальных запчастей грозит новым ремонтом
02 декабря 2024, 18:03

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Покупка неоригинальных запчастей для автомобиля может привести к новому ремонту в будущем. Об этом заявил операционный директор по сервису компании "РОЛЬФ" Егор Телегин. По его словам, оригинальные запчасти более качественные, лучше подходят к конкретной модели авто, имеют гарантию и репутацию, но зачастую заметно дороже неоригинальных аналогов.
«Выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями зависит от приоритетов покупателя: сэкономить и рискнуть или выбрать надёжность и гарантированное качество. Важно помнить, что установка некачественных запчастей может привести к дополнительным расходам на ремонт в будущем», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Вместе с тем автоэксперты раскрыли, к чему могут привести незначительные сколы на лакокрасочном покрытии автомобиля. Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что для образования сквозных отверстий в результате коррозии должно пройти не менее десяти лет.

При этом он подчеркнул, что свежие сколы следует затампонировать краской в цвет автомобиля без восстановления всех слоев, иначе дефект вскоре начнет ржаветь под воздействием окружающей среды.

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#рф
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В Подмосковье решили централизовать сбор пластиковых крышечек
02 декабря 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье стартует пилотный проект по сбору пластиковых крышечек в образовательных учреждениях. Тему переработки пластика обсудили н совещании в Мособлдуме, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Цель проекта – наладить централизованный сбор пластика с участием населения. Совещание прошло под руководством председателя комитета регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Владимира Шапкина. Участие в нём приняли отраслевые специалисты Минчистоты.

Раздельный сбор и правильная утилизация пластика – первый и важный шаг в направлении улучшения экологии. Пластик в результате получит вторую жизнь.

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#минчистоты
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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В Московской области в декабре пройдёт более 180 ярмарок
02 декабря 2024, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В преддверии Нового года в регионе состоится 187 тематических ярмарок: «Новогодняя» в Королёве, Красногорске, Воскресенске, Химках, Волоколамске, Домодедово, Чехове; «Зажжение новогодней ёлки» в Шатуре; «Зима в Подмосковье» в Коломне; «Узоры декабря» в Звенигороде, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Жители смогут купить фермерские продукты из разных регионов России и Московской области: мясные деликатесы, сыры, мёд, хлебобулочные изделия.

Одинцово предоставит товары из Беларуси, Раменское — овощи, а в Шаховской можно будет отметить «Международный день чая» и «Рыбный день».

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, больше всего торговых точек откроется в Истре, Подольске и Реутове (более 100), Раменском (85) и Щёлково (75).

Полный список ярмарок, даты проведения и часы работы можно найти на сайте.

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#ярмарки
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«Боевую медаль в кабинете не получишь»: история героя Беслана Вячеслава Бочарова
02 декабря 2024, 17:21

Вячеслав Бочаров (Фото: patriotcentr29.ru)

9 декабря отмечается День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российско-исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России в 2000 году.
«Радио 1» продолжает цикл программ, в которых рассказывает о героях прошлого и настоящего.

Сегодня речь пойдёт о Герое России, первом заместителе секретаря Общественной палаты, члене Общественного совета программы «Время героев», вице-президенте Паралимпийского комитета России Вячеславе Алексеевиче Бочарове.

Бочаров – офицер управления «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России, полковник, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя России. 25 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, за его плечами – Афганистан. Награждён Медалью за отвагу, Орденом Красной Звезды, Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством и другими наградами.
«Медаль за отвагу в кабинете не получишь. Этой награды я был удостоен в 2004 году, когда ночью террористы вошли в Назрань. Тогда погибли более 80 сотрудников правоохранительных органов Ингушетии. Мы с ребятами из Центра специального назначения ФСБ вели ночной бой. Поставленная задача была выполнена. К утру все террористы, которые не были уничтожены нами, ушли из города. Тогда трое моих сотрудников погибли», – рассказал собеседник «Радио 1».
Это было 22 июня 2004 года. А уже 1-3 сентября спецназовцы были в Беслане, где спасали заложников – детей, учителей, их родных и близких. Во время штурма захваченной террористами школы №1 в Беслане Бочаров первым из сотрудников ФСБ вошёл в здание. В ходе боестолкновения был тяжело ранен в голову.
«К сожалению, переговорный процесс завершился тем, что террористы привели в действие взрывное устройство. Тогда, жертвуя собой, мои боевые товарищи начали ликвидировать террористов. 10 спецназовцев погибли. Каждый год мы приезжаем накануне 1 сентября в Беслан по приглашению жителей. В «Городе ангелов» перечисляются все 334 фамилии погибших в ходе тех событий, в том числе фамилии 10 наших ребят», – рассказал Вячеслав Алексеевич.
Он добавил, что глава Республики Северная Осетия – Алания в честь 15-летия событий в Беслане наградил семьи погибших офицеров и целый ряд офицеров «Альфы» и «Вымпела» Медалью во славу Осетии. Это говорит о том, что граждане республики по достоинству оценили их подвиг.

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#подвиг
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В Подмосковье прошла встреча молодёжи с заслуженным артистом РФ SHAMAN
02 декабря 2024, 17:17

Певец SHAMAN (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

2 декабря в Доме Правительства Московской области прошла встреча молодёжи из Московской области с известным певцом SHAMAN. Мероприятие было частью проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — серии паблик-токов, на которых молодые люди общаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.
«Я служу России, служу народу России. Поэтому, когда ты выходишь на сцену, это настолько заряжает, что ты понимаешь: вот оно — счастье. Я счастлив от того, что я служу России и буду делать это и дальше», — поделился музыкант.
Юные поклонники исполнителя получили возможность задать ему все интересующие вопросы. Певец с радостью ответил на них, а нескольким счастливчикам удалось не только получить автограф, но и сфотографироваться с кумиром.

На встрече прозвучал вопрос об отношении Шамана к иноагентам.
«Люди сами сделали выбор — уехать. Они уехали, а я остался. Народ России, которым я и являюсь, никому и никогда не простит предательства», — высказался артист.
Певец SHAMAN (фото: Радио 1)

Кроме того, певец рассказал, почему он выбрал псевдоним «Шаман».
«Где-то в 2020 году я запустил проект "Шаман". А я как раз всегда хотел взять псевдоним, чтобы разделить концертную деятельность и жизнь. Сейчас, как вы видите, я одет не как шаман. Я сейчас с вами общаюсь как Ярослав Дронов. На мне даже нет моих фирменных кожаных штанишек», — сказал он.
Ярослав отметил, что идея взять псевдоним «Шаман» родилась благодаря комментаторам, которые писали о гипнотическом голосе исполнителя.

В мероприятии приняли участие студенты, волонтёры, члены Молодой гвардии, юнармейцы, активисты региональных отделений Российских студенческих отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Движения первых и молодые люди из разных городов Московской области — всего более 1000 человек.

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В Одинцовском округе ликвидировали масштабный недострой
02 декабря 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание большого торгово-развлекательного комплекса, остававшееся недостроенным более полутора десятков лет, снесли в деревне Мамоново Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строить торгово-развлекательный комплекса начали в 2007 году. Длинное двухэтажное здание на площади около 70 тысяч квадратных метров. Но уже в 2008 году строительство было приостановлено, на территории остался стоять железный каркас здания. Постепенно конструкции начали разрушаться, к тому же недострой портил облик района. В результате объект было решено демонтировать», — говорится в сообщении.
Осенью текущего года недострой снесли, а строительный мусор вывезли и утилизировали. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.

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#снос
#недострой
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Детям, потерявшим родителей в теракте в «Крокусе», открыли вклады на более чем 500 млн
02 декабря 2024, 16:19

Фото: iStock/Antipov

Детям, родители которых погибли во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», открыли вклады на сумму в 512 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель Красного Креста в России Павел Савчук.
«Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 млн рублей», — написал Савчук в своем telegram-канале.

Также председатель отметил, что на данный момент уже выделено свыше 19 миллионов для улучшения жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей. Пострадавшие с инвалидностью уже получили финансовую помощь порядка 17 миллионов рублей. Более 180 человек смогли воспользоваться санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами.

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта в подмосковном Красногорске. В результате трагедии погибло 145 человек.

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В Подмосковье по президентской программе догазифицируют каждое девятое СНТ
02 декабря 2024, 16:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил план газификации региона с генеральным директором Мособлгаза Игорем Барановым, членами правительства и главами городских округов региона. Особое внимание уделили догазификации садовых некоммерческих товариществ, которая стартует с будущего года.
«В Московской области большое количество СНТ. Специфика наших садовых товариществ - в том, что люди там проживают или постоянно, или весьма продолжительное время. Поэтому принципиально важное значение имеет стабильное и надёжное электро- и газоснабжение. Вы знаете, что в этой связи был принят ряд законодательных решений. Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы отчётность, подача заявки были в проактивном режиме, а зачастую и в цифре», – сказал Воробьёв на совещании.
Программа социальной газификации будет распространяться на СНТ со следующего года по инициативе президента. В Московской области предстоит догазифицировать самое значительное в России количество садовых товариществ.
«Будет догазифицировано практические каждое девятое СНТ, включённое в программу. В период с 2025 по 2030 годы газом будут обеспечены 956 СНТ, то есть около 64 тыс. домовладений. В первые 71 СНТ, а это свыше 9,1 тыс. домовладений, газ придёт уже в следующем году», – отметил Баранов.

При реализации программ догазификации в Подмосковье действуют льготы для 11 категорий граждан. Это, например, многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий в Афганистане. Для них газификация полностью бесплатная, в том числе и работы внутри участка. В регионе подключено уже более 1,3 тыс. домовладений льготников.

Подробно ознакомиться с программой газификации в Московской области можно на сайте Мособлгаза.

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В сети появился канал с эксклюзивами из Кремля
Политический журналист Юнашев запустил авторский телеграм-канал «Юнашев Live»
02 декабря 2024, 15:30

Фото: пресс-служба News Media Holding

Политический журналист Александр Юнашев запустил авторский телеграм-канал «Юнашев Live» с эксклюзивами из закулисья Кремля. Об этом сообщает пресс-служба News Media Holding. Проект, как отмечается, будет фокусироваться на аналитике, фактах и вопросах чиновникам, которые многие побоялись бы задать.
«Мы не стремимся к псевдоаналитике или левым инсайдам. Наш контент — это факты, комментарии от депутатов до министров, мои собственные наблюдения. Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — пояснил Юнашев.
Проект является частью News Media Holding, в состав которого также входит новостной портал LIFE, где Юнашев долгое время проработал журналистом.

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