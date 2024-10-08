Губернатор Воробьёв вручил награды бойцам подразделений БАРС

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Награды бойцам добровольческих отрядов БАРС (Боевой армейский резерв) вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«По поручению президента мы вручаем сегодня государственные награды. Для меня это всегда большая честь. Добровольческие отряды БАРС созданы из настоящих патриотов, которые с самого начала спецоперации, подписав контракты, вместе со своими бывшими сослуживцами отправились защищать страну. Президент высоко ценит героические поступки, которые каждый из вас совершил», — сказал Андрей Воробьёв.Он также поприветствовал присутствующих на церемонии членов семей бойцов и отметил, что они всегда могут рассчитывать на поддержку властей региона.
В числе награждённых старший сержант Сергей, в зоне СВО он был в разведывательном дозоре. В ходе одного из заданий он получил тяжёлое ранение, но всё же сумел выполнить свою боевую задачу. За это он получил Орден Мужества.
«Я считаю, что этот Орден не мой личный, а всех ребят из моего подразделения, которое насмерть стояло на рубеже и не сдало ни одной пяди нашей земли», — сказал Сергей.Командир Александр сумел вывести из-под огня группу бойцов и получил за это медаль «За отвагу». Такой же награды удостоился ефрейтор Олег, который уничтожил вражеского гранатомётчика и обнаружил три огневые точки, которые потом удалось ликвидировать.
Медаль «За отвагу» также получили матрос Илья за отражение атаки диверсионно-разведывательной группы, глава разведотделе младший сержант Роман и лейтенант Роман, взорвавший схрон оружия неприятеля.
Старшина Александр удостоился медали «За храбрость» I степени: он прикрывал раненных от вражеских дронов. Год назад губернатор вручил Александру медаль «За храбрость» II степени.
«Одиннадцать месяцев назад в этом же зале Андрей Юрьевич Воробьёв мне вручал награду и вот — новая медаль. Это не значит, что я каждый год совершаю подвиги, мы просто делаем нашу ежедневную работу», — сказал Александр.Кроме того, в ходе церемонии шесть бойцов получили медали «За храбрость» II.
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