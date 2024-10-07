Губернатор Воробьёв поблагодарил Путина за поддержку Подмосковья

Фото: ТГ-канал Андрея Воровьёва
7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил главу государства за поддержку подмосковного региона и пожелал ему здоровья и успехов.
«Главное качество, которому я учусь (у президента России— прим. ред.) — это необыкновенное внимание, эмпатия к каждому человеку, желание и готовность помочь всем, кому нужна помощь. (…) Спасибо президенту за поддержку наших проектов и новые важные программы, которые делают жизнь людей лучше. Желаю крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!» — написал Андрей Воробьёв в своём telegram-канале.Он добавил, что руководство Московской области прилагает все усилия для того, чтобы жители региона замечали перемены к лучшему, создавали семьи, строили свой бизнес и пр. Губернатор также подчеркнул, что в области заботятся об участниках специальной военной операции и их близких.
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