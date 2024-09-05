Руководитель МФЦ Котельников получил награду

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Руководитель МФЦ Котельников, Евгений Журавлёв, получил награду «За заслуги перед городом Котельники» за значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа.
Награду вручил заместитель главы городского округа, Мария Галузо.
«Моя награда является наградой всего коллектива МФЦ. Ведь от профессионализма сотрудников МФЦ зависит качество жизни граждан. Сложно недооценить важность многофункциональных центров в жизни жителей города», — отметил руководитель центра «Мои Документы» Котельников Евгений Журавлев.
В МФЦ Котельников жители могут получить документы, связанные с различными аспектами жизни:
- Регистрация и получение паспорта: помощь в обмене или получении нового паспорта гражданина РФ.
- Социальные услуги: оформление пособий, субсидий и других социальных выплат.
- Кадастровые и земельные услуги: получение сведений из ЕГРН, регистрация прав на недвижимость.
- Услуги в сфере здравоохранения: запись к врачам, получение медицинских справок и другой информации.
- Образование: запись в образовательные и дошкольные учреждения, регистрация на платформе «Моя школа», выпуск «Пушкинской карты» и «Стрелки» учащегося.
Этот список услуг — лишь часть тех, которые доступны в МФЦ. Жители города могут решить свои вопросы, независимо от того, связаны ли они с личной жизнью, бизнесом или обращениями в органы власти.
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