Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья

Фото: пресс-служба программы «Время героев»
Участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял должность замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, успехов на новом поприще ему пожелал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Участники программы «Время героев» — это люди с мощным опытом командования, на фронте от скорости и точности принятия решений зависят жизни. С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. (…) Мы заинтересованы в сильных кадрах. А потому желаю Кириллу успехов, он всегда может рассчитывать на поддержку нашей команды», — сказал Андрей Воробьёв.Кирилл Лосунчуков в 2012 году закончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназа. Имеет военные награды.
К инициированной президентом России Владимиром Путиным программе «Время героев» Кирилл Лосунчуков присоединился в мае текущего года. Помимо него, из участников первого потока программы назначения получили уже 14 человек.
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