Губернатор Забайкалья Осипов не вытирал козявку об главу лесничества

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Губернатор Забайкалья Александр Осипов чесал нос из-за мошки, после чего аккуратно дотронулся до руководителя Карымского лесничества Елены Шаляпиной, чтобы развернуть ее в нужную сторону. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков, передает РИА Новости.
Накануне отрывок видео опубликовал телеграм-канал Mash, на котором кажется, что Осипов поковырялся в носу, а потом вытер руку об главу лесничества, которая в этот момент зачитывала доклад.
По его словам, накануне СМИ опубликовали лишь небольшой отрывок полного видео, после чего сложилось обманчивое восприятие. На месте был сильный пожар и огромное число мошек, из-за которых все присутствующие чесали носы. На полном видео видно, что Осипов чешет нос, потом дотрагивается до Шаляпиной и аккуратно разворачивает ее в сторону пожара, чтобы уточнить информацию по конкретному направлению.
При этом заместитель председателя правительства региона считает, что перед Шаляпиной необходимо извиниться ввиду искажения восприятия произошедшего.
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По его словам, накануне СМИ опубликовали лишь небольшой отрывок полного видео, после чего сложилось обманчивое восприятие. На месте был сильный пожар и огромное число мошек, из-за которых все присутствующие чесали носы. На полном видео видно, что Осипов чешет нос, потом дотрагивается до Шаляпиной и аккуратно разворачивает ее в сторону пожара, чтобы уточнить информацию по конкретному направлению.
«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — передал Кулаков слова Осипова.
При этом заместитель председателя правительства региона считает, что перед Шаляпиной необходимо извиниться ввиду искажения восприятия произошедшего.
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Элина Позднякова