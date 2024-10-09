Писательница из Канады съела прах покойного мужа, узнав о его изменах

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Канадская писательница Джессика Уэйт отомстила мужу за многочисленные измены уже после его смерти. Она съела прах неверного супруга.
Разоблачила изменника вдова сразу же после его кончины, сообщает газета The New York Post. Все его похождения вскрылись благодаря планшету покойного. Там Джессика обнаружила обширную переписку мужа вполне конкретного содержания. Выяснилось, что супруг постоянно обманывал её, говоря, что задерживается на работе, а сам посещал любовниц, которых у него было несколько.
К посмертной мести писательница как человек творческий подошла изобретательно. Сначала она смешала прах усопшего супруга с собачьими фекалиями, но потом вспомнила всё хорошее, что было у них за время семейной жизни, и ей стало стыдно. Тогда оставшийся прах она просто съела. Не всех жена поедом ест при жизни, некоторым и после смерти достаётся.
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Александр Бойцов