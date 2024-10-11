Появилось видео с места нападения на помощника депутата ГД в Одинцове

Видео: СК РФ По Московской области
Следственный комитет по Московской области опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места нападения на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева в Одинцове.
В ведомстве отметили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли улики. Преступника ищут.
Напомним, в деревне Лапино Одинцовского района неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего.
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«По данным следствия, 10 октября 2024 года неизвестный, находясь на веранде дома в дер. Лапино г.о. Одинцово, произвел не менее 4 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения, причинив ему 2 огнестрельных ранения», — говорится в сообщении регионального СК.
Уточняется, что пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли улики. Преступника ищут.
Напомним, в деревне Лапино Одинцовского района неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего.
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Элина Позднякова