У жителя Мытищ нашли около 400 свёртков с наркотиками

Полиция задержала в Мытищах 20-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека остановили на Силикатной улице для проверки документов. Он заметно нервничал и вёл себя подозрительно, поэтому его доставили в отделение. При личном досмотре у молодого человека изъяли два свёртка с порошком, который по результатам лабораторного исследования оказался наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.При осмотре квартиры задержанного оперативники обнаружили ещё около 400 свёртков с аналогичным содержимым. Общий вес наркотиков составил приблизительно 700 граммов. Кроме того, в квартире были обнаружены весы и упаковочный материал.
Задержанный рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать крупные партии наркотиков из мест, указанных кураторами, расфасовывать для продажи и сбывать через «закладки». Задержанный также сообщил, что успел разложить наркотики по 17 тайникам. Полицейские выехали по указанным им адресами и забрали все свёртки.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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