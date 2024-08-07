Губернаторы соседних регионов выразили поддержку Курской области на фоне атаки ВСУ

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 6 августа ему поступили звонки от глав нескольких соседних регионов. В частности он назвал шестерых коллег. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Губернаторы выразили поддержку жителям Курской области и предложили помощь в связи с обострившейся ситуацией в приграничных населенных пунктах Курской области.
В своем Telegram-канале Смирнов рассказал, что губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, а также руководитель Общероссийского Народного фронта, выразили свои соболезнования и поддержку. Они предложили помощь и выразили готовность оказать поддержку в сложившейся ситуации.
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В своем Telegram-канале Смирнов рассказал, что губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, а также руководитель Общероссийского Народного фронта, выразили свои соболезнования и поддержку. Они предложили помощь и выразили готовность оказать поддержку в сложившейся ситуации.
«Сегодня, на фоне обострения ситуации в приграничье, мне звонили губернаторы указанных областей и руководитель Общероссийского Народного фронта. Они выразили поддержку всем курянам и предложили помощь нашему региону», — отметил Алексей Смирнов в своем личном Telegram-канале.
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Елена Перлова