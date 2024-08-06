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Появилось видео из Курской области, где боевики ВСУ пытаются прорвать границу РФ

06 августа 2024, 17:46
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои с украинскими боевиками, которые на протяжении всего дня пытаются зайти на территорию региона. Кадры публикует Telegram-канал «Рыбарь».
Российские истребители пролетают прямо над головами мирных жителей.

По данным Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронемашин атаковали российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.



Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.

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#минобороны рф
#всу
#истребители
В Чехии приговорили к 7 годам добровольца ВСУ за мародерство в Буче
Суд Праги приговорил к 7 годам чешского добровольца ВСУ за мародерство в Буче
06 августа 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Hal Gamble

Городской суд Праги приговорил к 7 годам тюрьмы бывшего чешского военного Филипа Симана, который в составе добровольческого отряда ВСУ устраивал мародерство в Буче. Об этом пишет информационное агентство ČTK. Чех по приказу командиров обчищал оставленные местными жителями дома, указано в материале.
По данным агентства, в конце марта 2022 года 27-летний Симан, ранее два года отслуживший по контракту в Чехии, присоединился к украинскому добровольческому батальону «Карпатская сечь», не получив разрешение от президента. Согласно закону, чехи могут служить в иностранных подразделениях только с согласия главы республики.

Сообщается, что Симан командовал патрульным отрядом в Ирпене и Буче, а в его задачи входили так называемые операции по зачистке мест. В зоне боевых действий он промышлял мародерством в брошенных украинцами домах, как указано в статье, но сам признался лишь в присвоении солнечных очков и кислородной маски.

Агентство заявляет, что чеха задержала украинская военная полиция в апреле 2022 года, после чего его отправили под суд на родину.

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#суд
#полиция
#данные
#маски
#операции
#всу
#чехия
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Силовики задержали вербовщика ВСУ на Ставрополье
06 августа 2024, 16:38

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ставрополе силовики задержали вербовщика ВСУ, который предлагал местным жителям вступать в террористический легион «Свобода России»*. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, молодому человеку 23 года. Он работал бариста в кафе «Возле мангала». В прошлом году он публиковал угрозы в адрес России в чате легиона на украинском языке. Тогда же он предлагал мужчине и женщине перейти на сторону Украины, однако те отправились в полицию и рассказали о странных предложениях молодого человека.

Вербовщика задержали. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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* Организация признана террористической и запрещена в России.
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#дороги
#уголовное дело
#фсб
#кафе
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Пострадавшему в массовой драке в Крыму боксеру Двали прооперировали выбитый глаз
06 августа 2024, 16:28

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Боксеру Двали, который пострадал в массовой драке в крымской Феодосии, провели операцию на поврежденном глазу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Хирурги работали больше четырех часов, указано в материале.
Как рассказал агентству сам боксер, глаз серьезно поврежден — травмированы и сетчатка, и хрусталик, и оболочка.
«Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю. С врачом после операции мы еще не общались», — поделился Двали.
Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

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#операция
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#человек
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#операции
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#спортсмен
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Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны ВСУ
Смирнов: при обстреле Курской области со стороны ВСУ погибла девушка
06 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

В результате обстрела со стороны ВСУ в Курской области погибла девушка. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что повреждены автомобили и жилые дома, обстановка сложная. Ранее сообщалось, что при обстреле Суджи пострадали пять человек, включая троих детей. В Глушковском районе противник атаковал дроном легковушку. В сети распространились кадры с последствиями атаки.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Боевики ВСУ постоянно атакуют приграничные территории РФ.

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#россия
#курская область
#новости
#обстрел
#всу
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В Туапсе горит торговый павильон — видео
Пожарные тушат торговый павильон в Туапсе
06 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/abadonian

В краснодарском Туапсе горит торговый павильон. Как сообщили в МЧС России, пламенем охвачены 950 квадратов.
Самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают экстренные службы — десять единиц техники и 34 специалиста.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Башкирии. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа. По данным «РБК Уфа», инцидент произошел в цехе, где демонтировали старый трубопровод с помощью безогневой резки. Погибли все члены бригады, проводившие работы. Цех готовили к сносу.

Региональное следственное управление сообщало, что причиной стала газовоздушная смесь, которая воспламенилась. Возбуждено уголовное дело.

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Крупный пожар произошел после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

В Харькове разгорелся мощный пожар на предприятии «Турбоатом»
#россия
#пожар
#краснодарский край
#новости
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Крупный пожар произошел после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Коми
Baza: в Коми на нефтеперерабатывающем заводе Усинска произошли взрыв и пожар
06 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/abadonian

В республике Коми на нефтеперерабатывающем заводе в городе Усинск произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. На предприятии объявили эвакуацию, говорится в сообщении.
На опубликованном изданием видео можно заметить пожар и крупный столб черного дыма, который поднимается над заводом.
«Усинск. Где-то линия загорелась. Жесткое возгорание, утечка, взрыв был», — говорит за кадром автор видео.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в городском ЕДДС агентству РИА Новости. Других подробностей в диспетчерской не назвали, однако сам факт возгорания подтвердили, добавив, что на месте уже дежурят медики.

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#пожар
#видео
#взрыв
#возгорание
#медики
#новости
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Приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова из-за долга перед ФНС
06 августа 2024, 14:34

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Судебные приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей из-за долга бойца в 302 миллиона рублей перед ФНС. Об этом пишет Mash.
По данным издания, под арест попал семейный дом Нурмагомедова в Дагестане, а также шесть люксовых автомобилей, среди которых Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser и другие.

Сейчас Нурмагомедов находится в Дубае, однако в ближайшее время вместе со своей командой Хабиб должен прилететь в Дагестан.

Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих бойцу. Одной из закрытых компаний было ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.

Причиной закрытия стали недостоверные сведения в официальных документах. В результате счёт компании был заблокирован, а также заблокирован счёт благотворительного фонда, связанного с этой компанией.


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#дом
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#компании
#дагестан
#служба
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Появились новые подробности о российских туристках, которые подрались с полицией в Турции
Shot: Подравшиеся с полицией в Турции туристки оказались на улице
06 августа 2024, 14:29

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Подравшиеся с полицией в аэропорту в Турции туристки теперь живут на улице. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти.

По данным канала, с обеих женщин сняли все обвинения. Однако консул сообщил о новом судебном заседании, на котором Светлане и Юлии, по предварительным данным, выпишут штраф. Оно, вероятно, состоится в декабре.

У туристок не осталось денег, они пять дней жили на улице. Два дня женщины спали на пляже, а недавно местные жители посоветовали им жильё в заброшенном доме, но там они не могут оставаться долго. По словам россиянок, если полицейские их поймают, снова задержат и привлекут, но уже за бродяжничество.

Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из изолятора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
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Amur Mash: в Приморье разбился легкомоторный самолет Bristell с двумя туристами
06 августа 2024, 13:48

Фото: istockphoto/GordZam

В Приморское крае разбился легкомоторный самолет Bristell NG-5, на котором находились двое туристов из Омска. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash. Крушение произошло на Лысой горе Серебряного перевала, говорится в публикации.
По данным издания, путешественникам помешал приземлиться густой туман, их ждали на аэродроме «Новороссия» сегодня утром, 6 августа, но в какой-то момент связи пропала.

Указывается, что крушение зафиксировали военные диспетчеры, борт упал на Лысой горе, высота которой около двух километров. По информации издания, одна из туристов училась на частного пилота.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии у Медового водопада в районе населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет. Один человек из двух, находившихся на борту, погиб.

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