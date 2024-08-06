Появилось видео из Курской области, где боевики ВСУ пытаются прорвать границу РФ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
В сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои с украинскими боевиками, которые на протяжении всего дня пытаются зайти на территорию региона. Кадры публикует Telegram-канал «Рыбарь».
Российские истребители пролетают прямо над головами мирных жителей.
По данным Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронемашин атаковали российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.
Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.
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По данным Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронемашин атаковали российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.
Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.
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Элина Позднякова