Россиянам назвали регионы, где водители меньше всего нарушали ПДД

04 сентября 2025, 02:13

Водители в ЕАО, Ненецком и Чукотском автономных округах меньше всего нарушали ПДД

Фото: iStock/chris-mueller

В Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области зафиксировано наименьшее количество водителей, которые нарушили правила дорожного движения в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.