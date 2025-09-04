Россиянам назвали регионы, где водители меньше всего нарушали ПДД
В Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области зафиксировано наименьшее количество водителей, которые нарушили правила дорожного движения в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.
Согласно полученной информации, в Ненецком АО было зарегистрировано всего 2827 нарушений ПДД, в Чукотском АО — 3074 нарушения, а в Еврейской автономной области — более 16 тысяч случаев.
Республика Марий Эл и Магаданская область также могут похвастаться малым количеством нарушителей. Здесь было зафиксировано чуть более 18 тысяч водителей, которые не следовали ПДД.
Ранее выяснились российские регионы с самым большим количеством неосторожных «лихачей». Чаще всего нарушали правила дорожного движения в Москве, Подмосковье и Дагестане. Общее количество водителей, которые не следовали ПДД в РФ в 2024 году, превысило 11,8 миллиона человек.
