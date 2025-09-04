Хабаровск накрыло «облачное цунами»
Утром 4 сентября жители Хабаровска наблюдали редкое и впечатляющее природное явление — так называемое «облачное цунами». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры местных жителей.
Необычные облака, напоминающие гигантскую волну, были видны из разных районов города.
В материале уточняется, что подобные образования являются следствием интенсивной суперячейковой грозы со шкваловым воротом. Они возникают только при особых условиях: когда море прогревается до высоких температур, а воздух во время восхода или заката становится исключительно теплым и влажным.
3 сентября главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, стоит ли ожидать в Москве бабье лето. Новости хорошие: повышение температуры воздуха будет наблюдаться, начиная со следующей недели или даже с ближайших выходных.
