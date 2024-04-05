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Губернатору Ульяновской области Русских рассказали о работе подмосковного Инфоцентра

05 апреля 2024, 16:31
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Информационный центр Московской области, созданный в феврале прошлого года. Об особенностях его работы рассказал зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин.
На единой IT-платформе в центре собираются новости и сообщения из всех источников: СМИ, соцсетей, с горячей линии 122, электронной почты и аккаунтов соцсетей губернатора, портала «Добродел», чат-бота «Мы рядом» в мессенджере Telegram. Ни одно обращение жителей не остаётся без внимания. Если решить проблему необходимо срочно, подключаются местные администрации и профильные ведомства. Работу координирует Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Отраслевик загрузил новость, модератор увидел, распределил её на региональные или муниципальные СМИ, журналисты получили и сделали новости. Это первая функция Инфоцентра», – пояснил Духин.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Вторая история, по его словам, – информационные угрозы. Если появляется какая-то негативная новость, в центре узнают о ней первыми. Соответствующее приложение есть в мобильном телефоне у каждого члена правительства и отраслевика.
«Все тут же получают пуш-уведомления. Например, жители опасаются вырубки деревьев, об этом написали в Telegram. Дальше подключается коллега от Минэкологии или Комлесхоза, прорабатывает вопрос и даёт разъяснения. Когда жители проинформированы, сообщение меняет цвет с красного на жёлтый, а после решения проблемы – на зелёный. Никто не покидает рабочее место, пока вопрос не отработан. В этом одна из идей Инфоцентра», – заключил зампред правительства региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники центра используют ряд информационных систем, одна из которых – «Терминал». Это собственная подмосковная разработка, автоматизирующая распространение контента и хранение данных. Аналитический модуль позволяет отслеживать весь путь прохождения информации от создания инфоповода до выхода его в публичное поле.

В Инфоцентре работают представители более десятка областных ведомств. К работе подключены областные СМИ и стрингеры. Все следят за ситуацией в режиме реального времени и могут максимально быстро информировать жителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы намерены развивать сотрудничество коллегами из Московской области по разным направлениям. Посмотрели, как работает Информационный центр Подмосковья. Это передовой опыт в стране, который будет полезен Ульяновской области. В современных реалиях мы должны использовать все возможности для налаживания обратной связи с жителями, чутко реагировать на запросы людей. Инструменты Инфоцентра в этом помогают», – поделился впечатлениями Русских.
Ранее сообщалось, что губернаторы Московской и Ульяновской областей Андрей Воробьёв и Алексей Русских обсудили в Красногорске сотрудничество регионов.

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В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Молодежь селу»
05 апреля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063»

В рамках Всероссийского проекта стартовал прием заявок на конкурс «Молодежь селу». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063».
С 3 апреля был открыт прием заявок на конкурс «Молодежь селу», который направлен на выявление и поддержку перспективных идей молодых предпринимателей.

«На территориях участников проводится анализ текущей ситуации и прогнозирование экономического роста, далее на основе полученных данных, разрабатывается организационно-функциональная модель развития сельских поселений и территориальных образований. Конкурс способствует повышению престижа жизни и работы в сельской местности, комфорта для сельского населения, внедрению новых технологий и созданию рабочих мест на селе, а также обеспечению продовольственной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут подать заявку на конкурс до 30 июня 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте проекта.

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#развитие
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Истринский лесопарк «Шишкин лес» получил Всероссийскую парковую премию
05 апреля 2024, 16:47

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Расположенный в городском округе Истра лесопарк «Шишкин лес» признан парком года по итогам 1-ой Всероссийской парковой премии. Его назвали лучшим в номинации «Большие города», сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
«Парк был лучшим в Подмосковье, а теперь стал лучшим в России. Объявление победителей и церемония награждения проходили в рамках Международного форума парков стран БРИКС. Номинанты оценивались по таким критериям, как общее состояние парка, наличие объектов благоустройства, инфраструктура, популярность, работа с посетителями, информирование о мероприятиях и другим», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Она отметила, что лесопарк «Шишкин лес» был открыт лишь в прошлом году, но уже завоевал популярность жителей и гостей округа как место семейного отдыха, занятий спортом и прогулок.

Витушева добавила, что парковая премия – совместный проект Минстроя, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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#истра
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«Не совсем рекламные расходы»: Юрист объяснил, как будут работать штрафы за спам-звонки
Юрист Соловьёв объяснил, как будут работать штрафы за спам-звонки
05 апреля 2024, 16:47

Фото: iStock/Ton Photograph

3 апреля Совет федерации одобрил поправки, которые вводят штрафы за спам-звонки и ужесточают ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства.
Реклама кредитов с помощью спам-звонков будет наказываться штрафом для физлиц от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

За рекламу кредитов со стороны кредитных организаций и МФО с нарушением законодательства штрафы будут увеличены. Если кредиторы не указывают полную стоимость кредита, их сотрудникам будет назначен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Немного подробнее о новых штрафах в эфире «Радио 1» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«Раз тебя поймают, два, три, а потом ты поймёшь, что это не совсем рекламные расходы. Билбордов лучше в центре Москвы поставить и на них свою рекламу продвигать», — объяснил эксперт.

Соловьёв напомнил, что спам – это электронное сообщение, которое предназначено неопределённому кругу лиц, которое доставлено абоненту без его предварительного согласия. Однако, зачастую люди просто не обращают внимание, когда собственноручно подписывают согласие на рассылку им рекламы. В этом случае наложить на организацию штраф не получится.

«Давайте не будем забывать, что нередко согласие на эту рассылку становится условием для предоставления одномоментной скидки. Человек, ведясь на эту скидку, с этим соглашается. Если человек принципиален и хочет бороться с этими спамерами, то нужно очень внимательно относиться к тем согласиям, которые вы даёте на распространение той или иной рекламы», — предупредил юрист.

При этом, по словам Соловьёва, организация, на которую пожаловался пользователь, будет иметь возможность доказать, что звонок ​не являлся спам-рекламой. Будут ​ли работать лазейки, при помощи которых компании будут стараться уйти от ответственности за спам — станет ясно уже совсем скоро.

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#спам
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#звонок
#реклама
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В Подмосковье обработают от вредителей свыше 10 тысяч гектаров леса
05 апреля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Более 10 000 га леса обработают от непарного шелкопряда в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Обработка будет проводится в городских округах, где зафиксированы были очаги массового размножения непарного шелкопряда.

«В этом году на территории лесного фонда трёх городских округов — Егорьевска, Луховиц и Шатуры — будет проведена плановая обработка очагов вредных организмов — непарного шелкопряда. Применяемая при такой обработке техника отличается высокой эффективностью, что позволит провести мероприятия по уничтожению вредителей в предельно сжатые сроки», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что в первую очередь пройдет обработка дуба, берёзы, тополя, липы, ивы, сливы и яблони.

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#комлесхоз мо
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Для учеников школы в посёлке Фряново провели экологические уроки
05 апреля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Уроки экологического просвещения, посвящённые важности сортировки отходов провели для учеников первых, вторых и четвёртых классов Фряновской школы №25 им. И.А. Копылова в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы» провёл для ребят эколог из компании «Хартия», которая является региональным оператором по вывозу отходов в Ногинском кластере. На занятиях ребята узнали, как отходы портят природу на нашей планете, загрязняют почву, воду и воздух, а также о том, что на Земле осталось не так много природных ископаемых и их надо беречь. Решить обе эти проблемы поможет сортировка мусора и вторичная переработка отходов», — говорится в сообщении.
Школьникам также рассказали, что в Московской области для сбора вторсырья действует система двух баков. В серые мусорные контейнеры отправляются пищевые отходы и предметы личной гигиены, а в синие — материалы, пригодные для повторного использования и подлежащие переработке, такие как пластик, бумага, стекло и металл.

Уроки завершились игрой «Сортировка», в которой надо было правильно распределить отходы. Все школьники справились с заданием.

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#уроки
#экология
#минжкх мо
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«Накинул пару приколов»: Экстрасенс Шепс помог пермской команде КВН
Ura.ru: Медиум Шепс предложил несколько шуток для пермской команды КВН
05 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/kasto80

Победитель 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс помог пермской команде «По-новому» с шутками для номера на шоу «Лига городов», сообщает Ura.ru.
Как рассказали юмористы, им посчастливилось поработать с Александром Шепсом во время последних съемок. На репетиции он «накинул пару приколов», которые в итоге вошли в выступление.

Также он подарил команде трость, с которой выступал. Все высказались о Шепсе положительно — он заранее подготовился к съемкам, пришел вовремя, выучил сценарий и смог найти общий язык с коллективом.

Также коллектив положительно отозвался и о своем наставнике Тимуре Батрутдинове. Пермяки признались, что сразу захотели двигаться «под его крылом».

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#россия
#актеры
#концерт
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Представители музыканта Расторгуева опровергли сведения о его госпитализации
05 апреля 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Представители музыканта Николая Расторгуева опровергли данные о госпитализации артиста из-за проблем с сердцем. Об этом они сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что лидера музыкальной группы «Любэ» госпитализировали в одну из больниц Москвы из-за серьёзных проблем с сердцем. Ему якобы должны были провести полное обследование и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ему имплантировали.

Администратор группы сообщила, что с артистом всё в порядке, а его концертный директор назвал возникшие слухи чушью.

Напомним, что в 2017 году у Расторгуева была обнаружена патология сердца, врачи диагностировали аритмию.

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#сердце
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В Подмосковье проверили готовность к сезону ещё около 20 аттракционов
05 апреля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Проверку 17 аттракционов Московской области к работе в тёплый сезон провели инспекторы государственного технического надзора Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства.
«Проверка аттракционов — это необходимая мера для обеспечения безопасности посетителей развлекательных парков. Проверка помогает выявить и своевременно устранить проблемы с состоянием и инфраструктурой аттракционов, благодаря чему модно предотвратить аварии и несчастные случаи», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Проверка не выявила существенных проблем ни с одним из 17 аттракционов. В министерстве также напомнили, что на прошлой неделе инспекторы гостехнадзора проверили 45 аттракционов в разных округах Подмосковья. Нарушений обнаружено не было.

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Москвичам пообещали весеннюю погоду
Синоптик Шувалов спрогнозировал возврат тепла в Москву
05 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/Aerial3

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается возвращение тёплой весенней погоды.
«Ожидается возврат тепла. Не такого, конечно, рекордного, как было в первые три дня апреля. Но всё равно тепло вырвется вперёд и по срокам будет опережать календарь на полторы недельки. Прогнозируется 15-17°С. То есть мы рвёмся в весну», — прокомментировал в беседе с RT синоптик.

Однако, предупредил специалист, в эту субботу в столице будет всё ещё довольно прохладно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял о рекордно высоких для начала апреля температурах в Москве. Он объяснял такое погодное приходом воздушных масс в европейскую часть России из Африки.

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