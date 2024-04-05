Губернатору Ульяновской области Русских рассказали о работе подмосковного Инфоцентра

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Информационный центр Московской области, созданный в феврале прошлого года. Об особенностях его работы рассказал зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин.
На единой IT-платформе в центре собираются новости и сообщения из всех источников: СМИ, соцсетей, с горячей линии 122, электронной почты и аккаунтов соцсетей губернатора, портала «Добродел», чат-бота «Мы рядом» в мессенджере Telegram. Ни одно обращение жителей не остаётся без внимания. Если решить проблему необходимо срочно, подключаются местные администрации и профильные ведомства. Работу координирует Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Вторая история, по его словам, – информационные угрозы. Если появляется какая-то негативная новость, в центре узнают о ней первыми. Соответствующее приложение есть в мобильном телефоне у каждого члена правительства и отраслевика.
Сотрудники центра используют ряд информационных систем, одна из которых – «Терминал». Это собственная подмосковная разработка, автоматизирующая распространение контента и хранение данных. Аналитический модуль позволяет отслеживать весь путь прохождения информации от создания инфоповода до выхода его в публичное поле.
В Инфоцентре работают представители более десятка областных ведомств. К работе подключены областные СМИ и стрингеры. Все следят за ситуацией в режиме реального времени и могут максимально быстро информировать жителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Отраслевик загрузил новость, модератор увидел, распределил её на региональные или муниципальные СМИ, журналисты получили и сделали новости. Это первая функция Инфоцентра», – пояснил Духин.
Вторая история, по его словам, – информационные угрозы. Если появляется какая-то негативная новость, в центре узнают о ней первыми. Соответствующее приложение есть в мобильном телефоне у каждого члена правительства и отраслевика.
«Все тут же получают пуш-уведомления. Например, жители опасаются вырубки деревьев, об этом написали в Telegram. Дальше подключается коллега от Минэкологии или Комлесхоза, прорабатывает вопрос и даёт разъяснения. Когда жители проинформированы, сообщение меняет цвет с красного на жёлтый, а после решения проблемы – на зелёный. Никто не покидает рабочее место, пока вопрос не отработан. В этом одна из идей Инфоцентра», – заключил зампред правительства региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сотрудники центра используют ряд информационных систем, одна из которых – «Терминал». Это собственная подмосковная разработка, автоматизирующая распространение контента и хранение данных. Аналитический модуль позволяет отслеживать весь путь прохождения информации от создания инфоповода до выхода его в публичное поле.
В Инфоцентре работают представители более десятка областных ведомств. К работе подключены областные СМИ и стрингеры. Все следят за ситуацией в режиме реального времени и могут максимально быстро информировать жителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы намерены развивать сотрудничество коллегами из Московской области по разным направлениям. Посмотрели, как работает Информационный центр Подмосковья. Это передовой опыт в стране, который будет полезен Ульяновской области. В современных реалиях мы должны использовать все возможности для налаживания обратной связи с жителями, чутко реагировать на запросы людей. Инструменты Инфоцентра в этом помогают», – поделился впечатлениями Русских.Ранее сообщалось, что губернаторы Московской и Ульяновской областей Андрей Воробьёв и Алексей Русских обсудили в Красногорске сотрудничество регионов.
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Лора Луганская