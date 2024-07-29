Губерниев призвал обсуждать реки России, вместо Сены

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К обсуждению российских рек, вместо французской Сены призвал российский телеведущий-комментатор Дмитрий Губерниев. Свою позицию журналист обозначил в Telegram-канале.
«А нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, начнем наши не совсем чистые реки обсуждать? Или российские водоемы все, как Байкал, прекрасны?» — спрашивает он.
Тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ-2024 отменили в связи с плохим качеством воды в Сене. Церемонию открытия Олимпиады подвергли сильной критике. Организаторов обвиняют в том, что они не уважают верующих. Причиной тому стала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
Позже от организаторов поступили извинения. Они указали, что не собирались никого оскорблять.
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Никита Кротов