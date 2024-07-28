Оргкомитет Олимпиады-2024 извинился за позорную интерпретацию «Тайной вечери»

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Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам извинилась за неоднозначную интерпретацию Тайной вечери на церемонии открытия. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения», — заявила она Дескам.Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи соцсетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала открытие Олимпиады «раздуванием шумного уродства». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Алина Юрчак