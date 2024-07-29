Вице-премьер Словакии отказался от поездки на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur
Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался от поездки на закрытие Олимпиады из-за недовольства церемонией открытия. Об этом написал на своей странице в Facebook*.
Отмечается, что Тараба должен был присутствовать на церемонии закрытия, представляя Словакию. По его словам, что Олимпийские игры «для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка». Он обвинил организаторов в злоупотреблении «спортивной эстетикой» и создании «прогрессивного политического театра».
Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. Греческие СМИ назвали изображение «Тайной вечери» трансвеститами символом краха цивилизации. Представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала это событие. Аналогичное мнение высказал и американский миллиардер Илон Маск.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы смогут принять участие в Играх в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего во французской столице выступят 15 российских спортсменов.
Читайте также:
«Куличенко у Кипра прекрасная»
«Куличенко у Кипра прекрасная»: Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады
Стало известно о жалобах на ОИ-2024 от владельцев парижских ресторанов
Авербух поддержал решение отказаться от показа Олимпиады 2024 на ТВ в России
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. Греческие СМИ назвали изображение «Тайной вечери» трансвеститами символом краха цивилизации. Представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала это событие. Аналогичное мнение высказал и американский миллиардер Илон Маск.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы смогут принять участие в Играх в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего во французской столице выступят 15 российских спортсменов.
Читайте также:
«Куличенко у Кипра прекрасная»
«Куличенко у Кипра прекрасная»: Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады
Стало известно о жалобах на ОИ-2024 от владельцев парижских ресторанов
Авербух поддержал решение отказаться от показа Олимпиады 2024 на ТВ в России
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Александр Климов