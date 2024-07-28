«Переборщили с толерантностью»: МОК извинился за церемонию открытия Олимпийских игр

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже стала очередным примером укрепившейся в Европе тенденции «раздувания шумного уродства». Об этом она написала в своем Telegram-канале.