«Переборщили с толерантностью»: МОК извинился за церемонию открытия Олимпийских игр

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Международный олимпийский комитет (МОК) извинился из-за «определенных моментов» на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Заявление опубликовано в социальной сети X.
«На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению», — указано в посте.Также МОК отметил, что организаторы только хотели прославить общность и толерантность.
«В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — добавил комитет.Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи социальных сетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде освистали отсидевшего за педофилию волейболиста из Нидерландов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Алина Юрчак