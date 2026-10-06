Новосибирцы стали чаще покупать яркий декор для дома
По результатам исследования «Группы Лента», с января по август 2026 года жители Новосибирска стали активнее покупать необычные предметы интерьера, текстиль и посуду.
Как сообщает Om1 Новосибирск, продажи ваз с нестандартным дизайном увеличились примерно в 2,5 раза, свечей и подсвечников — почти вдвое. Также вырос спрос на кухонные полотенца, скатерти, дорожки и салфетки.
Яркие тарелки и посуда с заметными принтами стали покупать на 15% чаще год к году, кружки, чашки и блюдца — на 18%, блюда, салатники и миски — на 9%. Спрос на менажницы и сервировочные доски вырос на 7%.
Среди популярных товаров оказались кружки объемом до 500 мл, модели с бантиками и цветочной фактурой, деревянные салатники, менажницы из акации, а также тарелки с растительными и геометрическими мотивами.
В декоре покупатели чаще используют отдельные яркие акценты: выбирают вазы с лимонами, свечи с вишнями и подушки в форме ромашек.
Опрос «Группы Лента» показал, что почти половина россиян осенью задумывается об обновлении интерьера, а 63% используют цветовые детали в оформлении дома. При этом 24% ограничиваются одним-двумя яркими элементами на спокойном фоне, 23% периодически добавляют необычные предметы, а 16% активно используют насыщенные оттенки для изменения атмосферы.
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