Новосибирцы стали чаще покупать яркий декор для дома

06 октября 2026, 14:08

Продажи пледов насыщенных оттенков и с рисунками выросли в 3,4 раза

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

По результатам исследования «Группы Лента», с января по август 2026 года жители Новосибирска стали активнее покупать необычные предметы интерьера, текстиль и посуду.